Giuntoli colpisce ancora, altro colpo soffiato all’Inter

La Juventus apparecchia l’ennesima beffa ai danni dell’Inter: Giuntoli batte Marotta, sorpasso per il gioiello

Saranno settimane bollenti per le big di Serie A, a caccia degli ultimi rinforzi prima di dedicarsi mente e corpo alla ripartenza del campionato. A questo punto, però, come accaduto in passato potrebbe tornare a ripetersi un duello di mercato tra Inter e Juventus: Giuntoli può beffare Marotta.

Il club di Torino, nell’annata che segnerà il tanto atteso ritorno in Champions League, non vuole più essere secondo a nessuno. E proprio l’Inter, fresca vincitrice dello Scudetto con la seconda stella ora cucito sul petto, dovrà tenere d’occhio il gruppo adesso guidato da Thiago Motta. Ambizioni enormi quelle dei bianconeri che dopo Douglas Luiz, Khèphren Thuram e Di Gregorio hanno messo a segno un altro intelligentissimo colpo.

Quel Juan Cabal che, in uscita dall’Hellas Verona, interessava parecchio pure ai nerazzurri. Una beffa in piena regola per il duttile laterale che è costato alla Juventus poco meno di 13 milioni. E l’Inter, alla ricerca tra le altre cose di un sostituto dell’infortunato Buchanan, ha dovuto capitolare, con un pugno di mosche in mano. Ma in tal senso le brutte notizie potrebbero presto moltiplicarsi.

Il dirigente bianconero, in tal senso, sta sondando il mercato alla ricerca dei nomi giusti per rendere ancora più irresistibile la corazzata bianconera. A tal proposito sempre per la retroguardia il Football director avrebbe messo nel mirino un altro profilo che Marotta ha cerchiato in rosso da molto tempo.

Inter, Leoni a rischio: Giuntoli lo porta alla Juve

E così, un nuovo clamoroso scippo potrebbe finire per consumarsi. Niente Inter, c’è la Juve: il gioiello può sbarcare a Torino. Si sa bene come Beppe Marotta sia in grado di scandagliare il mercato alla ricerca, in ogni tipo di campionato, di talenti da far sbocciare il maglia nerazzurra. Il presidente dell’Inter ha messo nel mirino uno dei gioielli più interessanti della Serie B.

Protagonista con la maglia della Sampdoria, Giovanni Leoni è un nome che si sta scaldando – e non poco – anche per la retroguardia di Thiago Motta. La Juventus sembra convinta dal voler puntare sul forte centrale che fa del gioco aereo e della fisicità – 193 cm – le sue prerogative migliori. D’altro canto anche l’Inter ha bisogno di innesti in quella zona del campo: d’altronde, tra meno di un anno de Vrij e Acerbi dovrebbero salutare a scadenza contrattuale.

Giuntoli per il classe 2006 è pronto a giocare d’anticipo e a portare Leoni in bianconero, con buona pace di Marotta e degli interisti. Il difensore centrale, sotto contratto con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2027, nella passata stagione ha racimolato 28 presenze complessive di cui 12 in Serie B, con una rete proprio firmata in cadetteria a referto.