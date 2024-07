Lautaro Martinez fatto fuori, bomba Inter: c’è l’annuncio in diretta

Il capitano dell’Inter finisce clamorosamente ‘scartato’: l’annuncio in diretta ha lasciato di stucco i tifosi nerazzurri

Manca solo l’ufficialità del rinnovo fino a giugno 2029 di Lautaro Martinez, il quale resta in assoluto la pedina più importante dello scacchiere di Simone Inzaghi. L’Inter ha dimostrato di non riuscire a fare a meno del ‘Toro’ nei mesi scorsi, nonostante le alternative in attacco non mancassero di certo.

A questo punto, dopo un’annata meravigliosa condita da Scudetto e seconda stella, le voci sull’argentino non possono che farsi incessanti. Il successo in Coppa America, da trascinatore, ha fatto il resto: in questo momento l’ex Racing è uno degli attaccanti più forti, decisivi e ricercati del mondo.

Senza se e senza ma. 44 apparizioni tra campionato e coppe, con 27 gol e 7 assist vincenti nella stagione del tricolore. L’anno prima, con qualche presenza in più, gli assist furono addirittura 11 e le reti 28. Semplicemente un mostro.

A questo punto dopo gli interessamenti di grandissime società negli anni che hanno pensato alla sua firma, scippandolo all’Inter con una super offerta, adesso il futuro non pare minimamente in dubbio. Lautaro vuole rimanere il simbolo di un Inter vincente, con buona pace delle big europee che stavano e stanno tutt’ora cercando la formula giusta per convincerlo a lasciare l’Inter. Ai nastri di partenza della nuova stagione l’argentino sarà in primissima fila, pronto a trascinare i suoi anche in Champions League.

Nel frattempo, però, sono giunte delle dichiarazioni decisamente inaspettate che suonerebbero come una grossa bocciatura per il capitano nerazzurro. L’annuncio in diretta ha spiazzato i tifosi e così Lautaro si ritroverebbe clamorosamente escluso.

Pallone d’Oro 2024: Lautaro bocciato

Uno dei prossimi obiettivi per il capitano dell’Inter è senz’altro il Pallone d’Oro. Nei giorni scorsi ‘L’Equipe’ ha rivelato quelli che sembrerebbero essere i nomi in lizza per la vittoria finale. Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodri, Dani Carvajal e appunto Lautaro Martinez.

Intervistato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, l’ex bomber del Real Madrid Karim Benzema ha rivelato a suo parere chi meriterebbe più di tutti il Pallone d’Oro. Chi è il favorito? Viene chiesto al campione francese, attualmente in forza all’Al-Ittihad e recentemente accostato a un clamoroso ritorno in Europa. “Dico Vinicius, se lo merita per la stagione che ha fatto e non solo per quello che ha fatto solo quest’anno ma anche negli anni scorsi. Con il suo calcio è stato al di sopra, è un calciatore completo“.

Dichiarazioni che non hanno fatto certamente piacere né a Lautaro né ai tifosi nerazzurri, visto che a differenza del brasiliano del Real Madrid, il ‘Toro’ ha vinto con l’Argentina la Coppa America. Il successo in Champions League della squadra di Ancelotti potrebbe pesare in tal senso, con Vinicius che in questo momento sembrerebbe essere l’assoluto favorito, per Benzema e non solo. Con buona pace di Lautaro Martinez…