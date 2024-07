Via dall’Inter per accasarsi al PSG, operazione da 5 milioni

Un addio inatteso all’Inter, spunta lo scenario pazzesco che coinvolge il PSG: può succedere nelle prossime settimane

Poco più di un mese e la sessione estiva di calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti lasciando spazio solo al rettangolo verde. Lo sa bene Beppe Marotta che dopo aver anticipato la concorrenza sui primi affari dell’estate, sta adesso valutando le prossime mosse per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

Non tanto per le entrate quanto per le uscite sono attese novità importanti in casa nerazzurra. A partire dall’attacco dove Marko Arnautovic, se dovesse arrivare una proposta che soddisfi le richieste del club campione d’Italia, direbbe subito addio all’Inter.

Con il neo arrivato Taremi, Lautaro Martinez e Thuram, c’è da capire poi chi sarebbe il sostituto dell’austriaco che arriverebbe last minute per completare il reparto avanzato. Se la mediana sembra ormai completa, con l’approdo di Piotr Zielinski a zero, in difesa l’infortunio di Tajon Buchanan ha complicato tutto. Serve un sostituto del canadese.

Tornando alle uscite, occhio perché uno dei grandi protagonisti dell’ultimo Scudetto sarebbe finito al centro di un triangolo di mercato che include anche il PSG. La società di Al-Khelaifi si avvicina ad un grosso cambiamento e così l’Inter potrebbe dire addio ad uno dei suoi big dopo appena un anno.

Dall’Inter al PSG: ecco l’offerta

Una delle operazioni più clamorose dell’estate che potrebbe concretizzarsi da qui a una manciata di giorni riguarda la porta del Manchester City. Con Ederson destinato all’Arabia Saudita, Guardiola starebbe seriamente pensando a Gianluigi Donnarumma per rimpiazzare il brasiliano. E l’Inter?

Il club campione d’Italia, suo malgrado, si ritroverebbe al centro di questo scenario. Perché il club di Al-Khelaifi, se dovesse realmente dare il via libera alla partenza di Donnarumma direzione Manchester, potrebbe pensare anche a Yann Sommer, reduce da un’annata strepitosa con la maglia dell’Inter. L’esperto portiere svizzero, nel suo unico anno nella Milano nerazzurra, è stato più volte decisivo nella conquista del ventesimo Scudetto. Una storia d’amore che rischia però di durare poco più di dodici mesi.

L’Inter si è già cautelata con un ‘secondo’ di grande talento come Josep Martinez, per il quale sono stati investiti 15 milioni di euro bonus inclusi. Allo stesso modo se dovesse arrivare in via ufficiale una proposta da 5 milioni di euro, la dirigenza lombarda potrebbe riflettere e aprire alla cessione diSommer. Tutto dipenderà quindi dal Manchester City e dalla voglia di Donnarumma di approdare in Premier League, dopo anni difficili sotto la Tour Eiffel.