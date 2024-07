La Juve lo ‘scippa’ all’Inter: 25 milioni, affondo di Giuntoli

La Juventus prepara un nuovo sgarbo all’Inter. La cessione di Soulé potrebbe dare portare ad un nuovo colpo in entrata per i bianconeri

È una Juventus molto attiva in questo calciomercato. I bianconeri stanno provando a completare la rosa nel minor tempo possibile per consentire a Thiago Motta di poter lavorare a ranghi completi il prima possibile. Naturalmente per farlo c’è bisogno anche di qualche movimento in uscita e il prossimo sembra essere Soulé. L’argentino è sempre più vicino alla Roma e questo potrebbe portare nelle casse dei bianconeri i soldi per piazzare un colpo importante anche in ottica futura.

Il calciatore piace molto ai bianconeri e la Juventus vorrebbe affondare il colpo per anticipare la concorrenza. Servono 25 milioni di euro per arrivare al tanto atteso sì. Giuntoli lavora per la giusta formula e prova a fare un ulteriore sgarbo all’Inter. Vedremo se nei prossimi giorni si arriverà o no alla fumata bianca.

L’obiettivo della Juventus è quello di dare a Thiago Motta giocatori già pronti, ma anche in grado di garantire un futuro roseo al club bianconero. Per questo motivo ci si sta muovendo su più tavoli e, secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, i bianconeri presto potrebbero affondare il colpo per uno dei talenti più interessanti del calcio transalpino.

Calciomercato Juventus: Giuntoli su Akliouche seguito dall’Inter

Stiamo parlando di Maghnes Akliouche. Il classe 2002 del Monaco è uno dei gioielli della Francia e su di lui c’è l’attenzione di diverse squadre. Per il momento la squadra del Principato ha chiuso tutte le porte ad un addio. L’idea è quella di continuare il percorso di crescita nel club monegasco e poi magari la prossima stagione (ad un anno dalla scadenza del contratto) ipotizzare una cessione superiore ai 25 milioni di euro. La Juventus, però, pensa di anticipare la concorrenza e portare a casa il trequartista transalpino.

Non sarà semplice considerando anche il fatto che stiamo parlando di un calciatore molto ambito e il Monaco potrebbe decidere di scatenare una vera e propria asta. I ragionamenti in casa bianconera sono in corso e non è escluso che alla fine si possano chiedere informazioni per il giocatori. Un tentativo che rappresenterebbe una sorta di sgarbo all’Inter. I nerazzurri da tempo seguono il classe 2002 anche se non hanno mai realmente contattato il Monaco. Ora la Juventus potrebbe sbaragliare ancora una volta le carte in tavola e piazzare un colpo importante.