Visite mediche, lascia la Roma e firma con l’Inter

Dopo tante partenze e qualche arrivo, ecco un nuovo colpo per la società meneghina: l’atleta classe 2001 arriva dalla Roma

Chissà se, completando una rimonta che avrebbe avuto dell’incredibile, il suo destino avrebbe potuto essere diverso. Approdata alla poule scudetto con tanti, troppi, punti da recuperare nei confronti della Fiorentina – la squadra di De La Fuente, pur con qualche sofferenza di troppo, riuscì poi ad arrivare terza per una storica qualificazione alla Champions League – l’Inter Women ha ancora una volta fallito quel traguardo che avrebbe rappresentato una svolta nei programmi tecnici e societari.

Rita Guarino, l’ormai ex allenatrice delle nerazzurre, non è riuscita a ripercorrere, in campo femminile, ciò che Antonio Conte, ex bianconero come lei, aveva fatto tra le fila della sezione maschile. Lo scudetto, quello che mai è stato conquistato dalle ragazze meneghine nella storia del club, continua ad essere un miraggio.

Ecco che allora le strade dell’Inter e della torinese classe ’71 si sono divise lo scorso 29 giugno, proprio alla vigilia dello start della sessione estiva di mercato. Gianpiero Piovani, già ex tecnico del Sassuolo, raccoglie l’eredità di colei che, alla guida della Juventus, riuscì a conquistare la bellezza di 4 scudetti consecutivi, dal 2017 al 2021.

Proprio il 56enne di Orziniuovi ha certamente avuto un ruolo determinante nell’indicare alla dirigenza l’obiettivo principe per il suo centrocampo: si tratta di una calciatrice classe 2001 che già aveva avuto alle sue dipendenze nel corso dell’esperienza alla guida delle ragazze neroverdi, in quel di Sassuolo.

Tomaselli, addio Roma: colpo a centrocampo per l’Inter

Dopo aver salutato una serie di calciatrici legate da svariati anni al club nerazzurro (da Alice Regazzoli a Caterina Fracaros, sono stati finora ben cinque gli addii) ed aver messo a segno il colpo Runarsdottir dal Bayern Monaco, la società meneghina continua nella sua opera di rinnovamento del proprio roster.

Dal club Campione d’Italia, da quella Roma che proprio dall’Inter ha subìto l’unica sconfitta nella Regular Season della scorsa stagione, è arrivata infatti una giocatrice di un certo spessore. Una che, partita dalla piccola provincia di Trento, si è imposta all’attenzione dei selezionatori della Nazionale riuscendo a giocare in tutte le categorie azzurre fino all’Under 19.

Stiamo parlando di Martina Tomaselli, centrocampista classe 2001 che lo scorso anno è stata impiegata in 13 occasioni da Alessandro Spugna, il tecnico della Roma pigliatutto 2023/24.

Chiusa a centrocampo da autentici mosti sacri come Manuela Giugliano, Saki Kumagai e Giada Greggi, la trentina non ha trovato molto spazio. Piovani ha fatto subito il suo nome per ricostituire quel binomio vincente già esperito in Emilia. Le visite mediche sarebbero già state sostenute: Tomaselli è pronta ad iniziare la sua nuova avventura in maglia Inter.