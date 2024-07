Via a zero tra un anno, la decisione è già presa in casa Inter

La decisione è stata finalmente presa, sarà addio a parametro zero nel 2025: un big è pronto a salutare l’Inter

Il dado è tratto. O quasi. In casa Inter i lavori di rafforzamento per rendere ancor più competitiva la rosa di Simone Inzaghi sono in una buona fase. Josep Martinez tra i pali, Piotr Zielinski a centrocampo e Mehdi Taremi in attacco. Il più è fatto, manca ancora qualcosa.

Come un centrale difensivo, visto che tra meno di un anno l’Inter potrebbe perdere due pedine fondamentali come Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Sia l’italiano che l’olandese sono in scadenza e difficilmente vedranno rinnovati i contratti che termineranno il 30 giugno 2025. Il nome di Kiwior sta ricevendo parecchi consensi, per la sua duttilità che permettere a Inzaghi di schierarlo sia come braccetto di sinistra al posto dell’infortunato Buchanan che – soprattutto dalla stagione 2025/26 – al centro della retroguardia.

Una questione assolutamente di primaria importanza riguarda poi l’attacco. Perché se è vero che Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono intoccabili, è altrettanto vero che nei tanti impegni che l’Inter affronterà nei prossimi mesi anche Mehdi Taremi – già caldissimo nelle amichevoli – dovrà ritagliarsi un suo spazio. Ma non è finita qui. C’è un’altra idea che sta prendendo sempre più spazio nei pensieri dei dirigenti campioni d’Italia.

Lascia gratis l’Inter: addio nel 2025

Si torna a parlare di Marko Arnautovic, arrivato un anno fa per 8 milioni di euro dal Bologna. Il suo futuro a Milano è in bilico ed i motivi sono da collegare a delle prestazioni non sempre all’altezza della situazione che non ha convinto né Simone Inzaghi né la dirigenza.

A questo punto la via, per il futuro, pare tracciata. Arnautovic lascerà l’Inter ma non in questa sessione di mercato. Pare infatti decisamente improbabile che possano spuntare dei club pronti ad accontentare le richieste salariali della punta che in questo momento guadagna 3,5 milioni netti a Milano. Uno scenario più plausibile – in realtà si viaggia spediti proprio in quella direzione – parlerebbe di un Arnautovic destinato a cambiare aria solo nell’estate 2025, a parametro zero.

Una scelta precisa quella dell’Inter che, ‘bloccata’ dall’alto stipendio dell’attaccante, non potrà fare altrimenti che puntarvi per un’ultima stagione che si spera possa essere migliore della precedente. Aspettative disattese quelle che gravavano su Arnautovic al ritorno nella Milano nerazzurra: nell’anno dello Scudetto il classe ’89 ha messo a segno 7 gol e 3 assist in 35 apparizioni racimolate tra campionato e coppe.