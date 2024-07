Inter, ok in arrivo: un esubero pronto dire sì al Venezia

L’Inter è pronta a mettere a referto un nuovo addio: l’esubero si avvicina a grandi passi verso il trasferimento al Venezia

Di colpi Beppe Marotta ne ha già battuti parecchi. Sembra una vita fa ma il giocare d’anticipo sulle rivali ha permesso all’Inter di incorporare con grande lungimiranza colpi di spessore a parametro zero. Diversi negli anni, stavolta è stato il momento di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Per la dirigenza di Viale della Liberazione, però, la rosa è già adesso estremamente competitiva. Potrebbe arrivare la ciliegina sulla torta, magari un quarto attaccante nel caso in cui Arnautovic – al momento, difficile – lasci i nerazzurri ad un anno dalla scadenza. Ora, al di là della ricerca del sostituto dell’infortunato Buchanan, la strategia dei vertici nerazzurri sembra essere molto chiara. Gran parte dell’operato della dirigenza nerazzurra da qui alla chiusura della sessione estiva di calciomercato riguarderà le cessioni.

Vendere per sfoltire la rosa e recuperare un tesoretto, da reinvestire magari sui colpi last minute per rendere ancora più preziosa e completa la rosa di Simone Inzaghi. A tal proposito il tecnico piacentino sembra avere ormai dato il via libera ad un addio già ventilato nelle scorse settimane. Il gioiello nerazzurro è pronto a fare le valigie, ormai manca pochissimo. Nel suo futuro potrebbe esservi il Venezia neo promosso in Serie A.

Cessione ad un passo: dall’Inter al Venezia

Il ritorno in Serie A, la scelta di Eusebio Di Francesco per guidare i lagunari in una stagione cruciale. Dopo la splendida cavalcata in Serie B, il Venezia viaggia tra le grandi del nostro calcio e in sede di mercato sembra poter regalare una gradita sorpresa ai suoi tifosi. Un colpo che potrebbe arrivare direttamente dall’Inter.

Di Francesco ha segnalato l’intenzione di arricchire la rosa con un portiere di talento ed esperienza. Ed è così che Ionut Radu potrebbe rappresentare la scelta ideale per la porta del Venezia. Il 27enne di Bucarest è da poco rientrato dal prestito al Bournemouth. Nonostante un’annata comunque positiva in Inghilterra, Radu non rientra più nei piani dell’Inter. A testimonianza di ciò l’acquisto di Josep Martinez dal Genoa per 13 milioni di euro. A questo punto il classe ’97 dovrebbe nei prossimi giorni fare le valigie per accasarsi altrove.

Nuovamente in Serie A, campionato che Radu conosce benissimo e nel quale sa di poter fare ancora la differenza. Ci crede l’estremo difensore che ha gravitato in prestito all’Avellino, Genoa e Cremonese prima di avere la sua chance in maglia nerazzurra. Ci crede il Venezia, pronto al grande passo. Adesso il club arancioneroverde pare un’opzione più che verosimile. La scadenza contrattuale fissata all’estate 2025, poi, può far decollare l’affare in favore dei lagunari senza un grosso esborso economico.