Marotta piazza il colpo per il 2025, “prenotata” la stella italiana

Colpaccio già bloccato per l’anno prossimo, Marotta regala all’Inter un gioiello incredibile: i tifosi possono esultare

Martinez, Zielinski, Taremi. Non è finita qui. Giorni incandescenti attendono l’Inter di Simone Inzaghi, divisa tra campo e calciomercato. Ed è proprio in questo secondo ambito che Beppe Marotta starebbe apparecchiando un’incredibile sorpresa per il 2025: super colpo ‘prenotato’.

Il 2025 sarà l’anno di tanti cambiamenti in casa Inter, più di quelli che la società campione d’Italia è pronta a vivere entro la chiusura del mercato estivo fissata per fine agosto. Molti riguarderanno la difesa, uno dei reparti risultati impenetrabili nell’ultimo campionato.

Solo 22 reti incassate nell’anno della seconda stella: basti pensare che la Juventus, seconda miglior difesa, si è fermata a 31. Un distacco che Marotta vuole mantenere e si sta già muovendo sottotraccia per garantire un naturale ricambio che possa rendere la retroguardia dei campioni d’Italia semplicemente irresistibile.

Qualcosa potrebbe accadere da qui a un mese ma i veri ‘botti’ avverrano in ottica 2025. Proprio così, l’anno nel quale con ogni probabilità l’Inter perderà due delle sue colonne portanti. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in scadenza tra meno di un anno, sono pronti a salutare a parametro zero. Una decisione tacitamente già presa che mette la dirigenza di Viale della Liberazione nelle condizioni di ricercare almeno un grande colpo in quella zona del campo.

Inter, blitz per l’azzurro: bloccato per l’anno prossimo

I fari del club nerazzurro sono, da mesi, puntati sui maggiori talenti della difesa disponibili sul mercato. Uno di questi gioca in Italia, piace tantissimo a Marotta e da tempo la dirigenza dell’Inter lo sta seguendo con grande interesse in attesa di una proposta ufficiale per il 2025.

20 anni, sotto contratto con l’Atalanta fino all’estate 2028 ed una cifra importante, importantissima, per strapparlo alla ‘Dea’. Giorgio Scalvini è il sogno nemmeno tanto nascosto dell’Inter per la stagione 2025/26. Marotta starebbe infatti lavorando per capire la miglior mossa da compiere in vista dell’anno prossimo, per convincere l’Atalanta a lasciar partire una delle sue pedine più preziose e con ancora enormi margini di crescita a disposizione. Il classe 2003 nell’ultima stagione ha dimostrato di essere uno dei centrali più completi e forti del panorama europeo.

Sarebbe perfetto per la difesa di Inzaghi: fortissimo sia nel gioco aereo che nell’impostazione dell’azione. Scalvini nel suo ultimo anno a Bergamo ha conquistato da protagonista l’Europa League, con 44 apparizioni tra campionato e coppe, 2 reti e 3 assist vincenti a referto. La dirigenza nerazzura proverà, dunque, a ‘prenotare’ il talentuoso difensore di Chiari garantendosi per i prossimi anni uno dei sicuri protagonisti del calcio italiano.