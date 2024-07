Ritorno a sorpresa, colpo Cuadrado in Serie A

Spunta una clamorosa ipotesi per il futuro di Juan Cuadrado: ritorno a sorpresa dietro l’angolo, colpaccio in Serie A

Lo scorso 1 luglio si è chiusa, dopo un solo anno, l’avventura di Juan Cuadrado con la maglia dell’Inter. L’esperto laterale colombiano potrebbe però fare subito rientro in Serie A. Spunta uno scenario pazzesco per l’ex nerazzurro che è pronto a tornare protagonista nel calcio italiano.

L’Inter ci aveva provato. Era il 19 luglio 2023 quando la società nerazzurra annunciò l’accordo annuale con il classe ’88, reduce da anni importanti con la maglia della Juventus. Una potenziale beffa, si pensava, ai danni dei bianconeri. Ed invece i dodici mesi di Cuadrado a Milano non hanno confermato le grosse aspettative che c’erano su di lui. Infortuni, tanti, troppi. E un rendimento, quando chiamato in causa, che non ha convinto né Beppe Marotta né Simone Inzaghi. A questo punto dopo un’unica stagione il matrimonio è sfociato in divorzio e attualmente Cuadrado è tra gli svincolati più interessanti sul mercato.

Ci sarà da attendere ancora qualche settimana ma sembra proprio che il colombiano, a 36 anni, possa rivestire nuovamente un ruolo importante nel calcio italiano. Un mese alla chiusura della sessione estiva e per Cuadrado potrebbero riaprirsi le porte di un grande ritorno. Lo scenario che si sta delineando è clamoroso e i tifosi non riescono a crederci. Come nella più romantiche delle storie, certi amori non finiscono nonostante il passare degli anni.

Cuadrado, ci risiamo: sorpresa in Serie A

L’Inter lo ha salutato, adesso Cuadrado è pronto a riscrivere nuove pagine della sua personalissima storia prima di un ritiro che si avvicina in maniera inesorabile. Ancora in Serie A, ancora da protagonista: ecco cosa può succedere nei prossimi giorni.

Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus ed infine Inter. Una carriera lunghissima, carica di soddisfazioni e trofei. Adesso Juan Cuadrado è pronto a tuffarsi in quella che potrebbe essere la sua ultima avventura. Dopo aver racimolato con l’Inter 12 presenze, con 2 assist e appena 371′ in campo, il colombiano sarebbe pronto ad un grande ritorno.

Lecce e Udinese sembrerebbero poter pensare alla firma dell’esperto terzino, che rappresenterebbe un rinforzo di alto livello per due club che puntano a salvarsi il prima possibile. Per Cuadrado sarebbe un grande ritorno: ha già dato il meglio di sé proprio con i giallorossi e i bianconeri, in passato.

E a questo punto i prossimi giorni potranno essere cruciali per capire se e come si troverà un accordo ed eventualmente quale possa essere la preferenza del 36enne riguardo ai suoi due grandi amori del passato. L’Inter è ormai già un lontano ricordo: Cuadrado può tornare in campo a sfidare i nerazzurri, forse è solo questione di tempo.