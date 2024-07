10 milioni più bonus, Marotta prenota un Big a centrocampo: show Inter

Marotta guarda come sempre lontano ed è pronto a puntare su un gioiello per completare il centrocampo: pronta l’offerta

C’è ancora da attendere un mese per la chiusura della sessione estiva di calciomercato ed in casa Inter le voci e le indiscrezioni sui prossimi affari non si placano affatto. Anzi. Marotta sembra più attivo che mai ed è pronto a regalare un centrocampista coi fiocchi a mister Inzaghi.

Al momento l’Inter può vantare un centrocampo di tutto rispetto, a maggior ragione con la firma a parametro zero di Piotr Zielinski. Una scelta di vita quella del forte nazionale polacco che era in scadenza con il Napoli e ha deciso di vivere una nuova grande avventura, stavolta a tinte nerazzurre. Zielinski rappresenterà per Inzaghi quel jolly in grado di occupare praticamente qualsiasi posizione in mezzo al campo, al centro come sulla trequarti. A questo punto i tifosi si aspettano altro, consapevoli che le rivali si sono rinforzate non poco, con la prossima lotta Scudetto che promette di essere tiratissima.

In tal senso l’approdo di Mehdi Taremi (pure lui a zero) è stato il primo passo per rendere ancora più completo ed esplosivo l’attacco dei campioni d’Italia. Nelle recenti amichevoli l’iraniano si sta scatenando e proverà ad insidiare il posto occupato da Thuram nell’undici titolare nell’ultimo anno. Non è da escludere che possa arrivare un’accelerata improvvisa per un quarto ed ultimo attaccante, che completi definitivamente il reparto: tutto dipenderà dall’addio di Arnautovic.

10 milioni, super colpo Inter: arriva il centrocampista

Come anticipato, la pista più concreta può però rivelarsi una per la mediana, visto che Beppe Marotta avrebbe ormai deciso di farsi avanti per uno dei centrocampisti più forti e con maggiore talento e prospettiva del panorama europeo. Sarebbe un affare strepitoso.

Secondo quanto viene riferito da ‘Kicker‘, che conferma quanto già anticipato da Interlive.it lo scorso 13 luglio, Luka Sucic, centrocampista serbo ma nazionale croato è in uscita e potrebbe dire addio ad un anno dalla fine del contratto: la scadenza con il Salisburgo è al momento fissata al 30 giugno 2025.

Il Salisburgo vedrà con ogni probabilità tanti addii, c’è aria di rivoluzione: il Milan è forte su Pavlovic mentre Roten Bullen piace molto alla Roma. L’Inter, d’altro canto, ha pensato di accogliere a zero Sucic al termine della stagione che sta per cominciare: il giocatore, al momento, è valutato 15 milioni di euro.

Per evitare brutte sorprese e anticipare la concorrenza Marotta potrebbe valutare un’offerta immediata di 10 milioni di euro più bonus per regalare il classe 2002 subito a mister Inzaghi. L’ennesimo capolavoro di mercato per uno dei centrocampisti più ambiti e di maggiori qualità tecniche nel panorama europeo. Sucic nel suo ultimo anno al Salisburgo ha collezionato 32 presenze con 5 reti e ben 9 assist vincenti.