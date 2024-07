Affare in casa Lazio, Inzaghi esulta: arriva il suo pupillo

Un colpo che nelle prossime settimane farebbe felice Simone Inzaghi: il suo pupillo può vestirsi di nerazzurro

Settimane bollenti attendono l’Inter e Simone Inzaghi, in piena preparazione estiva in vista della prima in Serie A contro il Genoa. Una trasferta insidiosa nella quale il tecnico di Piacenza sa di non poter sbagliare: bisognerà cominciare con il piede giusto per puntare al prossimo Scudetto.

A tal proposito sarà fondamentale per l’Inter cedere, da qui a fine agosto, i giocatori che non rientrano – per il presente – nel progetto pianificato da Simone Inzaghi. E così dopo Sanchez, anche Correa (rientrato dal prestito) e Arnautovic potrebbero salutare Milano. In particolar modo l’austriaco che vanta uno stipendo annuale pari a 3,5 milioni netti, una spesa quasi superflua visto il suo rendimento in campo nell’ultimo anno. Servirà che arrivino le proposte giuste, gradite anche all’attaccante che fino a questo momento ha fatto muro nonostante diversi interessi da Turchia e Arabia Saudita.

Una delle situazioni più urgenti riguarda, ovviamente, il sostituto di Tajon Buchanan. Il laterale canadese è finito ko con la sua nazionale, arrivando a incassare la frattura della tibia. Un duro colpo per il calciatore che, arrivato lo scorso gennaio alla Pinetina, si è integrato alla perfezione negli schemi di Inzaghi e che quindi avrebbe potuto rappresentare un’arma in più in questa prima parte della stagione.

Ad ogni modo la dirigenza di Viale della Liberazione sembra aver già scelto un affare da portare a termine nelle prossime settimane e che farebbe felice, in primis, l’allenatore nerazzurro. Simone Inzaghi dopo anni di accostamenti e interessamenti può adesso davvero riabbracciare il suo pupillo: Marotta si prepara ad andare all’assalto.

Inzaghi, ecco finalmente il suo pupillo: colpo low cost

Sin dal giugno 2021 quando fu scelto per rimpiazzare un certo Antonio Conte, Simone Inzaghi ha sempre avuto in mente di portare con sé alcuni fedelissimi. Giocatori che conosce alla perfezione e che non lo hanno mai deluso nelle sue esperienze passate. Come alla Lazio, dove ha vissuto anni di grandi soddisfazioni.

E proprio dalla Capitale torna a rimbalzare per la corsia laterale destra dell’Inter il nome di Manuel Lazzari, classe ’93 in scadenza nel giugno 2027 con la società di Claudio Lotito. In quella zona del campo l’Inter ha praticamente solo Dumfries, che pure potrebbe partire viste le insistenti sirene dalla Premier League ed un contratto che scadrà a metà 2025. Nonostante ciò il pupillo di Simone Inzaghi, che nel suo ultimo anno in biancoceleste ha racimolato 33 apparizioni con 2 assist vincenti, sembra la scelta giusta per puntellare la rosa dei campioni d’Italia.

Ideale nel 3-5-2 di Inzaghi, Lazzari potrebbe salutare la Lazio per una cifra vicina ai 7-8 milioni di euro. Un sacrificio decisamente alla portata delle casse nerazzurre, per un calciatore nel pieno della maturità calcistica e che con il suo tecnico ‘preferito’ potrebbe tornare ad esprimersi ad altissimi livelli nei prossimi anni.