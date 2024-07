Buchanan ko, l’Inter regala ad Inzaghi il suo pupillo

Il grave infortunio di Buchanan cambia i piani di mercato dell’Inter: ecco il colpo che Inzaghi attendeva da tempo, il pupillo è più vicino

La sessione estiva di calciomercato porterà novità mirate alla rosa di Simone Inzaghi e l’Inter, in tal senso, si sta già muovendo. A tal proposito una delle necessità più impellenti per la squadra nerazzurra riguarda la corsia di destra dove, per diversi motivi, vi è un urgente bisogno di un rinforzo di spessore.

Una complicazione imprevista quella che riguarda il recente infortunio di Tajon Buchanan in allenamento con il Canada. Il laterale, arrivato lo scorso gennaio a Milano, ha subito la frattura della tibia ed è stato nelle scorse ore operato: i tempi di recuperi, però, rischiano di essere lunghissimi. Buchanan potrebbe rimanere ai box per 4-6 mesi e così la dirigenza campione d’Italia non potrà rimanere con le mani in mano: Marotta ha già individuato il sostituto ed è una vecchia conoscenza di Simone Inzaghi.

Oltre alle firme a zero di Taremi e Zielinski, quindi, l’Inter è pronta a spingere sul pedale dell’acceleratore per rimpiazzare il prima possibile Buchanan con un calciatore stimatissimo da Simone Inzaghi. Un fedelissimo che farà certamente comodo all’allenatore piacentino che già in passato aveva tentato di portare con sé nella sua avventura nerazzurra: i fari sono tutti puntati in Serie A.

Colpo in Serie A: arriva il fedelissimo di Inzaghi

Se n’è già parlato una manciata di giorni fa ma adesso sembra proprio che Manuel Lazzari possa finire per vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Il laterale della Lazio è sempre stato un pilastro importantissimo per Inzaghi ai tempi della sua lunga esperienza nella Capitale.

E così la società di viale della Liberazione potrebbe accontentare il suo tecnico riportandogli un fedelissimo che farebbe certamente comodo alla causa interista. Lazzari, sotto contratto con il club di Claudio Lotito fino al 30 giugno 2027, nell’ultimo anno ha collezionato con la maglia della Lazio 33 presenze tra campionato e coppe, con 2 assist vincenti all’attivo. Per Inzaghi la velocità del calciatore biancoceleste, sulla corsia di destra nel 3-5-2, rappresenterebbe l’arma in più in vista dei tanti impegni che attendono i campioni d’Italia.

Nonostante la lunga scadenza, Lotito potrebbe dare il via libera alla cessione del 30enne di Valdagno per una cifra vicina ai 7-8 milioni di euro: un esborso comunque contenuto che l’Inter sembra disposta a concedersi per rimpiazzare Buchanan con un usato sicuro. E Inzaghi spera di poterlo riavere il prima possibile, per preparare al meglio la preseason nerazzurra.