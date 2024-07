Affare in Serie B, l’Inter pronta a piazzare il colpo: lo vuole Inzaghi

Un colpaccio dal Bologna, la dirigenza nerazzurra è pronta a muoversi: Inter, il rinforzo è già ‘prenotato’

Il calciomercato, si sa, non dorme mai. E così pure un dirigente navigato ed esperto come Beppe Marotta che – nonostante la recente carica di presidente nerazzurro – sta lavorando sottotraccia per rendere sempre più forte il gruppo di Simone Inzaghi. In casa Inter il ventesimo Scudetto è già un ricordo: ecco perché con grandi ambizioni si guarda al futuro.

Un futuro roseo, stando a quanto potrebbe regalare proprio il calciomercato in queste quattro settimane abbondanti che rimangono alla chiusura della sessione estiva. La dirigenza campione d’Italia ha già fatto tanto, tra occasioni di mercato e potenziali scommesse. In primo piano Josep Martinez, nuovo secondo tra i pali alle spalle dell’inamovibile (ma ‘anziano’) Sommer. Gli affari conclusi a parametro zero per la firma gratis di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono poi dei veri e prorpi capolavori. Ma non è affatto finita qui.

La ‘Beneamata’ vuole stupire e così qualcosa di grosso potrebbe muoversi da qui a fine agosto. In attesa dell’esordio stagionale a Marassi contro il Genoa, in casa nerazzurra si macinano idee per tentare di portare a casa gli ultimi colpi degni di nota. Ed in tal senso Simone Inzaghi e Beppe Marotta avrebbero messo nel mirino uno dei potenziali incredibili affari da chiudere direttamente in Serie B. Fari puntati in cadetteria dove l’Inter potrebbe concretizzare un acquisto che farebbe felici i tifosi.

Sorpresa in attacco: dalla Serie B all’Inter

Il reparto avanzato nerazzurro, al di là dell’approdo alla Pinetina di Taremi, potrebbe registrare un nuovo importante cambiamento. Marko Arnautovic, in scadenza il 30 giugno 2025 con l’Inter, potrebbe salutare con un anno d’anticipo. E a questo punto l’erede arriverebbe dalla Serie B.

Un quarto attaccante da urlo che affiancherebbe Lautaro Martinez, Marcus Thuram e lo stesso Mehdi Taremi. Perché si parla di Domenico Berardi, pallino di Marotta che dopo la retrocessione in Serie B potrebbe finire per salutare definitivamente il Sassuolo.

Nel corso degli anni il 29enne di Cariati è stato accostato con grande continuità alla ‘Beneamata’ così come alla Juventus: stavolta, però, pare proprio che il futuro di Berardi possa rivelarsi a tinte nerazzurre. Tutto dipenderà da Marko Arnautovic che in via ufficiosa non è più una priorità per Simone Inzaghi.

Un’annata deludente quella del nazionale austriaco, acquistato per circa 8 milioni dal Bologna poco più di un anno fa. Adesso, l’idea per la sostituzione del 35enne è già piazzata su un piatto d’argento.

Bisognerà capire se arriveranno offerte in grado di convincere Arnautovic a lasciare Milano ed uno stipendio da 3,5 milioni netti a stagione. Ma il nome di Berardi, che a prescindere pare difficile resti a Sassuolo anche in Serie B, potrebbe diventare uno più caldi per l’attacco campione d’Italia, anche se il nome in pole rimane quello di Gudmundsson.