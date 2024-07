L’Inter lo riporta in Serie A, una nuova stella per Inzaghi

Un clamoroso ritorno in Serie A, l’Inter è pronta a prenderselo una volta per tutte: colpo stellare per Inzaghi

Il cammino dell’Inter nell’ultimo anno è stato quasi perfetto. Lo Scudetto, la seconda stella sul petto senza un vero e proprio duello tricolore con le rivali. Adesso è arrivato il momento di fare un altro passo in avanti, portare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi su un livello ancora superiore.

A tal proposito di risposte il mercato ne ha già date parecchie ai tifosi della ‘Beneamata’ che, però, chiedono ancora di più. E allora la dirigenza di Viale della Liberazione, coi dovuti limiti, non può che continuare la ricerca di profili da Inter, che completino il gruppo anche per quel che concerne le seconde linee. La difesa accoglierà con ogni probabilità un’occasione di fine mercato, al centro della retroguardia. Nonostante sia stata per distacco la meno battuta della scorsa Serie A, gli anni passano e alcuni nerazzurri potrebbero essere più vicini del previsto all’addio.

La scelta riguardo al sostituto di Tajon Buchanan non è ancora sta presa ma anche in questo caso, si percorrerà la strada migliore tanto dal punto di vista tecnico – con l’approvazione in primis di Simone Inzaghi – quando da quello economico. Ad ogni modo è un altro il colpo da capogiro che sottotraccia Marotta è pronto a confezionare. Una stella che ha lasciato il segno in Serie A potrebbe fare ritorno e scegliere l’Inter come sua prossima squadra.

Colpo stratosferico: l’Inter lo riporta in Italia

Non è un mistero che nel corso degli anni l’Inter – così come la Juventus – ha tentato di strapparlo alla Lazio in ogni modo. Ma adesso Sergej Milinkovic-Savic è uno dei protagonisti del calcio arabo. La sua avventura nella Saudi Pro League potrebbe, però, essere più vicina del previsto alla fine.

In scadenza il 30 giugno 2026 con l’Al-Hilal, il serbo potrebbe finire per fare ritorno in Italia con un anno d’anticipo. Marotta starebbe infatti studiando la possibilità di puntare sul ‘Sergente’ l’anno prima che si esaurirà il contratto con gli arabi, arrivando a risparmiare parecchio sulla spesa del cartellino del classe 1995. Una possibilità, nel 2025, che farebbe impazzire di gioia i tifosi dell’Inter ma allo stesso tempo – forse pure di più – Simone Inzaghi che Milinkovic-Savic lo conosce benissimo avendolo allenato per anni alla Lazio.

Un affare più per il futuro, non troppo lontano, che per il presente. Ma il nome di Milinkovic-Savic sembra destinato a tornare con prepotenza nell’orbita nerazzurra. Il serbo, trasferitosi dalla Lazio all’Al-Hilal per 40 milioni nell’estate 2023, nella sua prima stagione in Arabia Saudita ha collezionato 44 presenze con 12 reti e ben 17 assist. L’inter e i suoi tifosi tornano a sognare il centrocampista con la maglia nerazzurra addosso.