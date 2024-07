Tifosi dell’Inter sconvolti, annuncio ufficiale: un campionissimo dà l’addio

Un clamoroso colpo di scena che riguarda un campione caro ai tifosi dell’Inter: è già pronto a dire addio

L’esordio stagionale in Serie A in casa del Genoa è ancora lontano, nel mezzo diverse amichevoli che serviranno a tastare condizione atletica e l’inserimento dei nuovi acquisti. C’è ottimismo in casa Inter per una stagione che dovrà essere assolutamente quella della consacrazione, anche in ambito internazionale.

Con una Champions League che manca da troppo, ben 14 anni, è tempo di rituffarsi da protagonisti come accaduto poco più di un anno fa nella finale persa 1-0 contro il Manchester City. Il mercato, da questo punto di vista, ha dato le risposte che doveva dare. E nonostante la tifoseria nerazzurra chieda sempre di più. Calciatori giunti da svincolati del valore di Zielinski e Taremi sono difficili da trovare nelle file delle rivali. Così come Josep Martinez potrebbe essere una pedina interessante da affiancare a Sommer, anche in prospettiva futura.

Ma il mercato non si ferma e dopo aver puntellato al meglio centrocampo e attacco Marotta sta ricercando un profilo importante che possa rappresentare il futuro della difesa interista. Con de Vrij e Acerbi potenzialmente vicini all’addio a scadenza contrattuale, il profilo accostato recentemente ai colori nerazzurri è quello del polacco Kiwior, in uscita dall’Arsenal dopo l’arrivo di Calafiori a Londra.

Parallelamente si sta facendo sempre più viva la possibilità che uno dei big tanto cari ai tifosi dell’Inter possa cambiare aria nelle prossime settimane. È arrivato l’annuncio del diretto interessato, ora tutto è davvero possibile: la cessione dipenderà da un fattore fondamentale.

Inter, l’annuncio è incredibile: il big vuole andarsene

Ci sono stati giocatori nella storia nerazzurra che, pur non avendo lasciato un contributo così positivo in campo, sono comunque rimasti nel cuore dei tifosi nerazzurri. Ed in questo caso un posto speciale lo occupa Christian Eriksen, trequartista che ha vissuto nella Milano nerazzurra dal gennaio 2020 al dicembre 2021, quando il nazionale danese – per motivi di salute – si svincolò dalla ‘Beneamata’.

Da allora tante cose sono cambiate, Eriksen stesso è tornato a brillare in mezzo al campo e dopo l’esperienza al Brentford nell’estate 2022 è stato scelto dal Manchester United. All’Old Trafford la concorrenza rischia di essere tanta e ten Hag pare intenzionato a dare poco spazio a Eirksen.

“Dipende da ciò che arriva e ciò che succede”, ha rivelato a ‘Sky Sports UK’ quando interrogato sul suo fuutro che a sorpresa potrebbe essere lontano da Manchester. Eriksen ha ribadito di essere contento di trovarsi bene in quel di Manchester: “Mi piace lo United ma come calciatore ho bisogno di giocare il più possibile“.

Da qui la possibilità di un clamoroso addio ai ‘Red Devils’ nonostante il contratto dell’ex nerazzurro scada a metà 2025. “Devo convincere l’allenatore a farmi giocare. Vedremo, farò le mie cose. Ma coglio essere ancora un calciatore non soltanto un ragazzo socievole”. Erik ten Hag è quindi avvertito: o le cose cambieranno o lo stesso Eriksen non ha escluso in via categorica la possibilità di cambiare subito aria per giocare di più.