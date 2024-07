Inter, in prestito dal Manchester City: via libera di Guardiola

Affare per un’occasione di calciomercato del club allenato da Pep Guardiola dall’estate 2016. Mesi fa il calciatore è stato in orbita Juve

Il calciomercato offre sempre delle ‘occasioni’. Del resto soprattutto i grandi club sono pieni zeppi di calciatori che, per vari motivi, non rientrano nei piani della stessa dirigenza o dell’allenatore del momento. Tradotto: di esuberi. In questi anni l’Inter ne ha colte diverse, da Acerbi a Dzeko, di fatto specializzandosi nella materia. Come si dice, la necessità aguzza l’ingegno.

Fornitori di ‘occasioni’ mercatare sono in particolare i club inglesi, con il Manchester City di Guardiola – ovvero il vincitore delle ultime tre edizioni – che non fa certo eccezione. Tra gli ‘scarti’ della formazione campione d’Inghilterra troviamo, per esempio, un certo Joao Cancelo. Il terzino portoghese è tornato dopo l’esperienza in prestito al Barcellona.

Con Guardiola non ci sono i margini per ricomporre la frattura, così una sua nuova partenza – stavolta magari a titolo definitivo – è pressoché scontata. Di recente Cancelo è stato riaccostato all’Inter, come alla Juventus, ma con nessuna delle due c’è una trattativa. I nerazzurri stanno per blindare Dumfries con un nuovo accordo che scadrà a giugno 2028. La volontà del lusitano è comunque quella di rivestire la maglia del Barça. Staremo a vedere.

Sulla lista di sbarco del City vi è pure Kalvin Phillips, lui di ritorno dal prestito al West Ham. Nel gennaio scorso fu a lungo in orbita Juve, con Giuntoli che alla fine scelse di prendere Alcaraz dal Southampton andando contro i desideri di Allegri.

Kalvin Phillips di nuovo in uscita dal Manchester City: l’inglese potrebbe essere offerto anche all’Inter

In queste settimane Phillips potrebbe venir offerto – ammesso che non sia già avvenuto e noi non lo sappiamo – a diverse big europee, italiane incluse con possibile chiamata anche all’Inter. Inzaghi è però copertissimo a centrocampo, per cui il no di Ausilio e soci sarebbe scontato.

Phillips ha uno stipendio (lordo) di circa 9 milioni e, come scrivono in Inghilterra, vorrebbe lasciare i ‘Citizens’ a titolo definitivo e non più in prestito, in modo da potersi ambientare nella nuova realtà con più calma e fiducia. Stando a ‘Football Insider’ l’Aston Villa è tornata a farsi sotto per il 28enne, ma il club di Birmingham non naviga in acque tranquille e per questo preferirebbe prenderlo a titolo temporaneo. Guardiola ha già dato il via libera alla cessione di Phillips, ma il management potrebbe aprire al prestito solo verso la fine di questa sessione estiva.