Mercato a costo zero: altri due svincolati per l’Inter

L’Inter in queste ultime settimane deve completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ed è possibile un colpo a parametro zero.

Definire le ultime uscite e poi completare la rosa a disposizione di Inzaghi. E’ questo il percorso deciso dall’Inter in queste ultime settimane di calciomercato. Le priorità sono sempre un centrale e una seconda punta e Marotta nel giro di poco tempo proverà a definire le operazioni per consentire di dare al proprio tecnico una squadra completa ancora prima dell’inizio della nuova Serie A.

Non sarà semplice considerando alcune difficoltà presenti in uscita e per questo motivo non è da escludere che in casa nerazzurra si inizi a pensare ad un colpo a zero. Le occasioni non mancano e ci sono già stati dei contatti. Da parte di Marotta sono in corso le valutazioni del caso per capire meglio se conviene o no chiudere questa operazione. Presto i dubbi saranno sciolti e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro su come si muoverà il club campione d’Italia.

Calciomercato Inter, colpo a zero: due nomi proposti

In casa Inter si lavora per dare ad Inzaghi una rosa completa in tutti i reparti. Gli obiettivi principali sono quelli di un centrale mancino e una seconda punta. Le idee sui giocatori sono molto chiare, ma prima bisogna definire alcune cessioni e subito dopo si proverà a chiudere le operazioni per rendere una squadra competitiva.

Come ormai sappiamo, l’obiettivo principale per l’attacco è quello di Gudmundsson. L’islandese da tempo è nel mirino dell’Inter. I nerazzurri, però, non hanno ancora effettuato l’assalto definitivo per due motivi. Il principale riguarda le mancate uscite di Arnautovic e Correa. Il secondo è il processo che l’attaccante dovrà affrontare in autunno. Un piccolo imprevisto che ha portato ad una frenata anche se alla fine non sono emerse alternative importante e per questo motivo il giocatore del Genoa resta sempre il nome in pole position.

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, in queste settimane ai nerazzurri sono stati offerti anche Martial e Depay. Entrambi sono svincolati e potrebbero rappresentare una occasione importante soprattutto nella parte finale del calciomercato estivo. Per il momento i nerazzurri, anche per questioni di anagrafiche, hanno chiuso a questa possibilità confermando la volontà di affondare il colpo per Gudmundsson. Ma prima bisognerà definire le uscite e poi ci si siederà al tavolo con il Genoa.