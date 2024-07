Prenotato dal Bologna, Marotta pronto a piazzare il colpo

L’Inter non placa la sua fame di acquisti e punta uno dei gioielli del Bologna: colpo ‘prenotato’, Marotta sta per tornare a scatenarsi

Ci vorranno ancora alcune settimane prima dell’esordio in campionato ed in casa nerazzurra tutto va focalizzandosi sul calciomercato. Un’estate bollente per l’Inter campione d’Italia che proverà a riprendere da dove aveva lasciato. E intanto Marotta ha già un colpo in canna in Serie A.

Martinez, Zielinski, Taremi. Forse un nuovo centrale difensivo e pure un attaccante, al di là del sostituto dell’infortunato Buchanan. È questo il quadro che sta prendendo forma in casa nerazzurra per il mese di agosto. Nel frattempo con grande lungimiranza proprio il presidente dell’Inter sta iniziando a valutare le prossime mosse. Non per l’immediato ma per il futuro, un futuro che potrebbe rivelarsi più radioso e vincente che mai. E i tifosi della ‘Beneamata’ hanno già l’acquolina in bocca.

Ci aveva già pensato Marotta, per l’attuale sessione di mercato, ma evidentemente la volontà del Bologna era e rimane chiarissima riguardo ai suoi gioielli. Dopo la cessione di Joshua Zirkzee al Manchester United, i felsinei non intendono più privarsi dei gioielli che rimarranno quindi agli ordini di Vincenzo Italiano. Un discorso rimandato solo di qualche mese: l’Inter ad uno dei talenti della società rossoblù non vuole proprio smettere di pensare.

Marotta show: colpo pazzesco dal Bologna

Si parla di Lewis Ferguson, talentuoso centrocampista scozzese oggetto del desiderio anche della Juventus. Il 24enne di Hamilton sta per cominciare la sua terza annata a Bologna, con un rendimento registrato in queste stagioni in continuo crescendo. E a Marotta questo fattore non è affatto sfuggito.

Il presidente dell’Inter sa bene che tra un anno le sirene per Barella, oggetto del desiderio di diversi club di Premier League e non solo, potrebbero tornare a far tremare i tifosi nerazzurri. Per non parlare di quelle legate a Calhanoglu, in questo momento tra i più forti registi in ambito europeo.

Al di là di potenziali uscite il nome di Ferguson piace e anche parecchio ai dirigenti di Viale della Liberazione, con Marotta che potrebbe pianificare un assalto ufficiale in vista dell’estate 2025. Ancora un anno a Bologna, dove potrà mettersi in mostra anche in Champions League.

Poi la possibilità, decisamente concreta, che l’Inter punti sullo scozzese che anche quest’anno ha mostrato numeri interessanti. 6 gol e 5 assist in 33 presenze coi felsinei, l’anno prima 7 reti nello stesso numero di apparizioni. Una crescita esponenziale, anche al servizio della squadra, che non ha lasciato indifferente il presidente nerazzurro. Così tra meno di un anno l’idea di parlarne col Bologna, magari con qualche mese d’anticipo per bruciare la concorrenza delle rivali: Ferguson è molto più di un’idea per l’Inter del futuro. La sua valutazione è vicina ai 25-30 milioni di euro.