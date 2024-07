Carboni dall’Inter al Marsiglia, è tutto pronto: “Fissate le visite mediche”

L’Inter manterrà il controllo sul cartellino di Valentin Carboni, atteso a Milano per il rinnovo del contratto prima delle visite in Francia

Ieri Marotta ha di fatto ufficializzato il trasferimento di Valentin Carboni al Marsiglia. L’operazione coi transalpini si è chiusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale inferiore ai 40 milioni. Come specificato dal presidente e ad nerazzurro, l’Inter “manterrà il controllo” del talento argentino essendosi assicurato un controriscatto a una cifra di poco superiore a quella che permetterebbe all’OM di acquistare l’intero cartellino.

In sostanza al Marsiglia verrebbe versata una somma come premio di valorizzazione del classe 2005, fresco vincitore della Copa America con la sua Argentina, trascinata da un super Lautaro Martinez con il quale si è fatto immortalare (vedi in alto) nello spogliatoio proprio dopo aver battuto in finale la Colombia.

Era chiaro da mesi, lo scrivemmo anche qui su Interlive.it, che Carboni sarebbe alla fine andato via da Milano. L’ex Monza vuole giocare e con Inzaghi, che pure ha avuto importanti parole di elogio per il 19enne di Buenos Aires, avrebbe avuto pochissimo spazio. In Francia, invece, potrebbe essere impiegato con regolarità e valorizzato al massimo da De Zerbi, un allenatore bravo per l’appunto nel far cresere i calciatori giovani con talento.

Nei prossimi giorni Carboni rientrerà dalle vacanze. La prima tappa sarà Milano, perché dovrà rinnovare il contratto con l’Inter – probabilmente per un altro anno – che scade a giugno 2028. Solo dopo la firma volerà a Marsiglia per le rituali visite mediche.

Carboni al Marsiglia, dall’Argentina: “Sabato le visite mediche”

A proposito di visite mediche, in Argentina hanno svelato il giorno esatto in cui – salvo cambi di programma – effettuerà i test medici con la società presieduta da Longoria. Secondo ‘Tyc Sports’ Carboni svolgerà le visite questo sabato, dopo appunto aver prolungato coi nerazzurri.

Visite e poi firma col Marsiglia per la stagione che verrà, la 2024/2025, dopo quella scorsa – giocata con la maglia del Monza – in cui ha più volte esibito tutto il suo enorme talento. Che l’Inter, come dimostra questo affare, non ha alcuna intenzione di perdere, con la speranza che l’OM e la Ligue 1 possano aiutare ulteriormente l’argentino nel suo percorso di maturazione.