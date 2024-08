Bastoni dall’Inter al Real Madrid: la cifra è ridicola

Alessandro Bastoni è uno dei pezzi pregiati di questa Inter. Il giocatore sarebbe finito nel mirino del Real Madrid per una cifra ridicola.

Tra i pezzi pregiati dell’Inter c’è sicuramente Alessandro Bastoni. Il difensore centrale è ormai un punto fermo dell’undici di Simone Inzaghi e anche con l’Italia all’Europeo si è comportato molto bene. La sua duttilità (può giocare tranquillamente in una difesa a 3 o a 4) lo rende un giocatore completo e su di lui c’è l’attenzione di diversi club. Da parte dei nerazzurri nessuna intenzione di perdere il proprio perno, ma non è da escludere che qualche squadra possa sondare il terreno.

E, secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, nelle scorse settimane sarebbe stato il Real Madrid a sondare il terreno per il classe 1999. I Blancos avrebbero individuato in lui il giocatore ideale per sostituire Nacho. Un tentativo da parte degli spagnoli anche con una proposta al club nerazzurro. Immediata la chiusura da parte di Marotta.

Calciomercato Inter: Real Madrid su Bastoni, c’è l’offerta

Il Real Madrid da tempo è sulle tracce di Bastoni. La partenza di Nacho porta la squadra spagnola a rinforzare il reparto difensivo e uno dei nomi in cima alla lista sarebbe proprio il centrale dell’Inter. Il giocatore piace molto ai Blancos tanto che il club spagnolo avrebbe bussato alla porta di Marotta per capire la fattibilità di questa operazione.

Stando alle informazioni che arrivano dalla Spagna, il Real Madrid si sarebbe reso disponibile di mettere sul piatto una cifra intorno ai 30-40 milioni di euro. Una offerta che non ha assolutamente trovato la disponibilità da parte del club di sedersi ad un tavolo e trattare con i Blancos. Il giocatore, come detto in precedenza, è fondamentale per Inzaghi e Marotta non ha nessuna intenzione di iniziare a parlare per una cifra al di sotto degli 80 milioni.

Una valutazione importante e che per il momento allontana tutte le squadre dal tentare un affondo per provare a strappare Bastoni al club nerazzurro. Il centrale è pronto in questa stagione a continuare ad avere un ruolo da protagonista nell’Inter e trascinare i suoi compagni a conquistare altri successi sia in Italia che in Europa. Poi la prossima estate non è da escludere che il suo nome torni al centro di diverse trattative, ma questa è tutta un’altra storia.