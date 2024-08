Bye bye Inter, ora è fatta davvero: giocherà in Liga

L’Inter è costretta a dirgli già addio, l’affare è in chiusura: il suo futuro sarà nella Liga, è tutto fatto

Il calciomercato nerazzurro è pronto ad infiammarsi, con la dirigenza interista che dopo aver festeggiato lo Scudetto ha già fatto tanto mettendo nero su bianco le firme di Zielinski, Taremi e Martinez. Non è, ovviamente, finita qui. Da un nuovo centrale difensivo alla possibile sostituzione di Arnautovic: è tutto in divenire.

Dopo le tante soddisfazioni, però, il mercato dell’Inter ha recentemente regalato momenti tutt’altro che appaganti. Uno degli obiettivi di mercato, da tempo attenzionato da Beppe Marotta, è sfumato definitivamente. Juan Cabal poteva essere la soluzione ideale per la corsia mancina dell’Inter, ma la Juventus è stata più veloce. Giuntoli ha bruciato sul tempo i nerazzurri che adesso, soprattutto a causa del grave infortunio di Buchanan, si ritrovano a dover fare i conti con un buco che è a tutti gli effetti un problema per Simone Inzaghi.

A questo punto, però, una nuova tegola – in sede di mercato – si sta per abbattere sulle scelte portate avanti da Beppe Marotta. Perché uno dei profili maggiormente apprezzati da Simone Inzaghi sembra definitivamente allontanatosi dall’orbita nerazzurra. Niente da fare, l’opzione Inter è virtualmente già sfumata: ha scelto il trasferimento in Spagna, adesso bisognerà pensare ad altro per le entrate.

Dall’Inter alla Liga: è tutto fatto per Ricardo Rodriguez al Betis

Dai quattro ai sei mesi di stop. Una tegola in piena regola quella di Buchanan che ha cambiato in corso d’opera i piani della dirigenza di Viale della Liberazione. Il profilo di Ricardo Rodriguez, assai gradito a Inzaghi, sta per sfumare. La rivelazione delle scorse ore non lascia dubbi.

Il Betis Siviglia e Ricardo Rodriguez sono vicinissimi. Il terzino svizzero, dopo aver chiuso l’avventura a Torino ed essersi svincolato, ripartirà dalla Liga spagnola. Stando a quanto riferisce ‘bluewin.ch’, il laterale ha firmato un contratto biennale proprio con il Betis Siviglia. Oltre ai nerazzurri su Rodriguez vi era l’interesse di club turchi, arabi e dei tedeschi dell’Hoffenheim. Alla fine, però, la pista iberica ha avuto la meglio e adesso mancherebbero solo visite mediche e annuncio ufficiale.

Roberto Rodriguez, fratello dell’ex milanista, nelle scorse ore ha parlato di come “Il Betis Siviglia è una soluzione top, un desiderio che si avvera. Tutta la famiglia è felice”. Dubbi, insomma, non ce ne sono più. Per lo svizzero sarà l’esordio assoluto nella Liga dove non ha mai giocato: oltre allo Zurigo, club che lo ha formato calcisticamente, Rodriguez ha vestito anche la maglia del Wolfsburg in Bundesliga.