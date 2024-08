L’Inter fa paura: senza rinnovo un anno in tribuna

Spunta un’ipotesi clamorosa con l’Inter sullo sfondo: la possibile decisione del club sul giocatore con cui è ai ferri corti

Manca meno di un mese alla chiusura di questo calciomercato estivo, eppure diversi fronti piuttosto scivolosi sono ancora aperti. Su uno di questi aleggia l’ombra dell’Inter, un’ombra che spaventa poiché ha le sembianze di Beppe Marotta. Dello specialista, insomma, degli affari a parametro zero.

Il fronte scivoloso è della Juventus e ha come protagonista Federico Chiesa. Ormai non più un mistero la rottura totale tra il figlio d’arte e il club bianconero. Non ci sono i margini per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno, così Giuntoli sta facendo pure l’impossibile per vendere l’esterno questa estate. Ma il classe ’97 fa i caprici, tanto che ha già detto no a diverse offerte, l’ultima quella della Roma poiché non vuole farsi trattare come un pacco postale.

Quindi che si fa? Giuntoli teme il peggio, ossia la permanenza di Chiesa a Torino con annesso addio a zero tra un anno. Il peggio del peggio sarebbe poi la firma da svincolato con l’Inter del ‘nemico’ Marotta, grande estimatore del classe ’97 nato a Genova e di fatto l’artefice del trasferimento in bianconero di Federico.

Giuntoli non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa da Chiesa, ecco perché cercherà in tutti i modi di liberarsene entro la fine di questa sessione. Non tramontata del tutto l’ipotesi di uno scambio col Napoli di Conte, nello specifico con il suo ‘pallino’ Raspadori. E poi c’è la Premier, dalla quale l’agente del numero 7 potrebbe portare delle offerte.

Chiesa-Juve, scontro totale con l’Inter sullo sfondo: ipotesi tribuna (poco verosimile) fino alla scadenza del contratto

Ma se Chiesa dovesse dire altri no e rimanere a Torino in scadenza? Il buon senso in tal caso dovrebbe prevalere, con Thiago Motta che lo utilizzerebbe come qualsiasi altro calciatore a sua disposizione. Tuttavia c’è chi non esclude una mossa pesantissima da parte di Giuntoli e soci, vale a dire Chiesa fuori rosa e quindi in tribuna per tutta la stagione.

Questa ipotesi è, ad oggi, poco verosimile perché in qualche modo rischiosa e dannosa per la stessa Juve. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, da qui all’inizio del campionato, in sostanza chi la spunterà tra Giuntoli e Chiesa. L’Inter è sullo sfondo, in attesa degli eventi e, chissà, pronta magari a muoversi per davvero qualora il figlio d’arte rimanesse alla Continassa.