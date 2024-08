Arnautovic in Champions con un altro club italiano, trasferimento assurdo

Il bomber austriaco è ormai lontanissimo dalla conferma: l’addio all’Inter è dietro l’angolo, spunta un’italiana che giocherà la Champions

La sfida con il Chelsea, poi finalmente l’esordio in campionato in casa del Genoa. Il cammino per la squadra allenata da Simone Inzaghi é ormai già tracciato, almeno per quel che riguarda il rettangolo verde. Il campo che, solo pochi mesi fa, regalava una gioia immensa ai tifosi dell’Inter. Scudetto e, finalmente, seconda stella.

E da lì che si proverà a ripartire, mantenendo a debita distanza la concorrenza. Parallelamente il tema più caldo e destinato a rimanere caldo fino a fine mese non puó non essere il calciomercato. Una calda, caldissima estate che ha già riservato diverse gradite sorprese ai tifosi nerazzurri. Non quella legata a Tajon Buchanan che nei prossimi giorni potrebbe venire rimpiazzato con un colpo non troppo esoso.

Intanto le firme di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, a parametro zero, hanno giá prepotentemente cambiato la visione dell’Inter. Una squadra, almeno sulla carta, ora come ora senza punti deboli. In ottica uscite è ormai tutto fatto per Valentin Carboni al Marsiglia.

Il gioiello argentino, dopo il prestito al Monza, dirà addio a titolo temporaneo (oneroso, subito 1 milione per le casse nerazzurre) con un elevato diritto di riscatto fissato a 36 milioni. D’altro canto resta in forte dubbio anche un’altra situazione: quella legata a Marko Arnautovic e alla possibilitá tutt’altro che remota che l’austriaco venga ceduto e rimpiazzato entro fine agosto.

Ribaltone Arnautovic: clamorosa opzione in Serie A

A questo punto il destino dell’ex Bologna potrebbe riservare un’incredibile sorpresa a breve termine. La partenza da Milano ed un futuro ancora in Italia, in Serie A, con un club che giocherà la Champions League al pari dell’Inter. Lo scenario è incredibile.

Il 35enne di Vienna, al ritorno all’Inter dopo la bella avventura con la maglia del Bologna, non ha confermato le aspettative. Anzi. Anche a causa degli infortuni Marko Arnautovic è stato una delusione e così dalla Milano nerazzurra vi è l’idea pressante di provare a metterlo sul mercato. Non sarà facile, però, perché al momento Arnautovic percepisce uno stipendio da 3,5 milioni di euro: proibitivo per molti.

Ma c’è una squadra italiana che starebbe pensando di puntare – ancora una volta – sull’esperto centravanti austriaco. Parliamo chiaramente del Bologna che dopo averlo lasciato partire in direzione Milano per poco più di 8 milioni di euro, adesso sarebbe alla ricerca disperata di una punta di spessore internazionale.

Un attaccante in grado di trascinare i felsinei nell’ormai prossima fase a gironi della Champions League. Proprio così, una suggestione che andrà valutata da qui ai prossimi giorni per capire se effettivamente il club di Saputo sia in grado di riportare in Emilia Arnautovic. Ad ogni modo in quella che potrebbe essere stata la sua ultima annata a Milano, Marko Arnautovic ha collezionato 35 presenze con 7 reti e 3 assist per i compagni.