Como senza freni, assalto in casa Inter

Un’idea clamorosa per il Como che guarda in casa Inter per rinforzarsi: ecco il big in cima alla lista per la fine dell’estate

L’Inter 2.0 di Simone Inzaghi sta lentamente nascendo. Un’estate nella quale la dirigenza nerazzurra sta plasmando la rosa dei campioni d’Italia, completandola lì dove nella passata stagione qualche lacuna è venuta a galla nonostante lo Scudetto. E da lì il tecnico di Piacenza vuole ripartire, dal tricolore.

Una soddisfazione enorme essere il regista dietro alla conquista della seconda stella, ora cucita sul petto della squadra campione d’Italia in carica. L’obiettivo è sempre quello, vincere, per far felici i tifosi ed elevare l’Inter tra le più grandi squadre d’Europa.

La Champions League era e rimane il sogno di un gruppo forte, che dopo lo Scudetto è parso anche più compatto e determinato. E che ha visto nelle scorse settimane l’approdo nella Milano nerazzurra di calciatori preziosissimi, alcuni arrivati anche a parametro zero come Zielinski e Taremi, in grado di fare da subito la differenza all’Inter.

Ma il mercato, si sa, è foriero di sorprese e così Beppe Marotta non ha finito di stupire. Il mese di agosto potrebbe essere il palcoscenico di novità importanti in attacco, reparto nel quale Joaquin Correa e Marko Arnautovic sembrano avere le ore contate. Da quelle cessioni potrebbero sorgere occasioni intriganti, come Gudmundsson del Genoa che già da diverse settimane è il preferito della dirigenza di Viale della Liberazione per il reparto avanzato dei campioni d’Italia. L’islandese è però diretto alla Fiorentina…

Ed in una Serie A 2024/25 che già promette scintille, proverà a farsi rispettare il neo promosso Como. La squadra di Fabregas per rinfozarsi sembrerebbe aver messo nel mirino uno dei big ‘scartati’ da Simone Inzaghi: sarebbe un affare a dir poco clamoroso.

Colpo Pazzesco: dall’Inter al Como

Come anticipato tra le priorità di Marotta vi sarà, il prima possibile, quella di sfoltire un gruppo carico di calciatori non più essenziali per Simone Inzaghi. Uno tra questi rischia di lasciare i campioni d’Italia per accasarsi al Como: l’opzione può avverarsi solo in un caso.

Si tratta di Marko Arnautovic, in scadenza il 30 giugno 2025 con i campioni d’Italia e reduce da mesi difficili con l’Inter. L’austriaco, 35 anni, è arrivato nella Milano nerazzurra per poco più di 8 milioni: dopo un’unica stagione dal suo ritorno potrebbe già dire addio.

Piace al Como, ma è un’idea che potrebbe decollare solo nelle prossime settimane. La società meneghina sta cercando un acquirente in grado di garantire ad Arnautovic uno stipendio importante: attualmente a Milano percepisce 3,5 milioni di euro. Il Como di Fabregas ci pensa ma ad una sola condizione.

Se il nazionale austriaco, ormai rilegato a riserva da Inzaghi, dovesse finire per rescindere prossimamente il contratto, allora la soluzione Como potrebbe tramutarsi in qualcosa di assolutamente concreto. In questo modo la dirigenza della neopromossa dovrebbe soltanto accontentare le comunque elevate richieste per l’ingaggio di Arnautovic senza sborsare nemmeno un euro per il cartellino.