Via libera di Oaktree: Marotta piazza il doppio colpo

L’Inter continua ad essere molto attiva sul calciomercato. Oaktree ha dato il via libera all’operazione e Marotta prepara il doppio colpo

Siamo ormai entrati nella parte finale di questo calciomercato e le squadre sono al lavoro per piazzare gli ultimi colpi. Anche l’Inter nelle prossime settimane dovrà fare alcuni movimenti per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Le priorità il tecnico le ha già comunicate alla società e da parte di Oaktree c’è stato il via libera a definire gli ultimi acquisti e dare all’allenatore una rosa completa e di qualità.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, in questa settimana è previsto un summit di mercato tra Inzaghi, Marotta e Ausilio per fare il punto della situazione e capire come muoversi. Da parte di Oaktree la massima disponibilità ad investire per portare a Inzaghi i due rinforzi chiesti da inizio sessione. Il calciomercato dell’Inter, quindi, è pronto ad entrare nel vivo e presto sono attese delle novità molto importanti.

L’Inter prepara un doppio colpo per chiudere nel migliore dei modi questa finestra. I nerazzurri si sono mossi molto bene in anticipo per dare a Inzaghi dei rinforzi di esperienza come Zielinski e Taremi e dal futuro importante come Martinez. Ma non è assolutamente finita qui. Manca ancora qualcosa per rendere la rosa senza lacune e Marotta spera di poter riuscire nei prossimi giorni a dare all’allenatore i giocatori richiesti.

Calciomercato Inter: pronto un doppio colpo, i dettagli

Il tecnico ha individuato in un difensore centrale mancino e una seconda punta le priorità e quest’idea sarà ribadita anche nel summit previsto in questa settimana con la dirigenza. Per quanto riguarda il reparto arretrato, i nomi più caldi restano quelli di Gasiorowski e Renan. Oaktree, infatti, si è detto pronto ad investire solo su un profilo giovane e in grado di dare una mano importante anche in futuro. Discorso un po’ differente il reparto offensivo. Gudmundsson è diventato ormai un lontano ricordo e per questo motivo sono due le possibilità: valutare un nuovo profilo oppure magari confermare Arnautovic.

La partenza dell’austriaco ad oggi non è assolutamente scontata, ma resterà solo con un ruolo da comprimario. Se il giocatore dirà di sì a questa possibilità, allora non ci saranno ulteriori arrivi in quel reparto. In caso di risposta negativa, si provvederà alla sua cessione e a trovare un nuovo giocatore. Riflessioni in corso e dubbi che saranno sciolti nelle prossime ore.