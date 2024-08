Inter, addio dopo un mese: “Interruzione del prestito”

L’esperienza di un giocatore potrebbe terminare dopo un solo mese. L’entourage, infatti, starebbe valutando l’interruzione del prestito

In queste ultime settimane di calciomercato l’Inter deve provare a chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita, ma il rischio è quello di dover piazzare nuovamente un calciatore. Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore non sarebbe assolutamente soddisfatto di questa soluzione e non è da escludere l’interruzione del prestito.

Per il momento nessuna decisione definitiva è stata presa, ma c’è insoddisfazione per alcune scelte e a questo punto non è da escludere la decisione di terminare l’esperienza dopo poche settimane dal suo arrivo. Una brutta notizia per l’Inter, che dovrebbe riaccogliere il giocatore in rosa e poi trovare una sistemazione assolutamente diversa da questa. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se l’entourage del calciatore punterà al ritorno a Milano oppure deciderà di continuare questa esperienza.

I movimenti in uscita dell’Inter in queste ultime settimane sono stati diversi. Marotta ha cercato la giusta sistemazione a tutti i calciatori considerati in esubero, ma per uno di loro il ritorno sembra essere immediato. Per il momento si tratta di una indiscrezione, ma non possiamo escludere che alla fine l’entourage decida di interrompere il prestito dopo poche settimane.

Dall’Argentina: entourage Carboni valuta interruzione prestito col River

Secondo quanto riferito da Olè, Franco Carboni non è assolutamente soddisfatto di quanto sta succedendo al River Plate. Voluto fortemente da Demichelis, la situazione per il terzino potrebbe cambiare con Gallardo in panchina. Il tecnico lo ha subito escluso dalla lista per gli ottavi di finale di Copa Libertadores. Una decisione non accettata dall’ex Ternana ed ora si starebbe valutando la possibilità di interrompere il prestito per iniziare una esperienza assolutamente differente da questa. Molto dipenderà dalle prossime partite. Se l’argentino continuerà ad essere escluso dai convocati, allora l’ipotesi di un ritorno momentaneo a Milano diventerebbe realtà.

Ricordiamo che Franco Carboni è ritornato in patria con la formula del prestito gratuito e un bonus di 800mila dollari per il primo anno. L’eventuale riscatto è fissato a 4 milioni e i nerazzurri avranno la possibilità di riscattarlo a 12. Le cifre, però, ora potrebbero annullarsi se ci sarà il ritorno a Milano. Una interruzione di questa esperienza che porterà l’Inter a dover trovare una nuova soluzione in queste ultime settimane di calciomercato. Situazione non sicuramente ideale per Marotta, che sperava di potersi concentrare principalmente sulle entrate.