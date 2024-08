Inter pigliatutto, nuovo colpo a zero: affare in Premier League

Un’idea pazzesca sta balenando nella mente di Beppe Marotta: la stella può lasciare l’Inghilterra e trasferirsi gratis all’Inter

Idee tante, pronte ad essere realizzate tra presente e futuro. La dirigenza dell’Inter non si ferma e starebbe già valutando un colpo che farebbe balzare dalla sedia i tifosi nerazzurri. Un affare che Marotta è pronto a ‘bloccare’, portando uno dei calciatori più forti del mondo a parametro zero alla corte di Simone Inzaghi.

Ma andiamo con ordine, perché al momento il campo sembra prendersi gran parte delle energie mentali in casa nerazzurra. L’esordio in campionato nell’insidiosa trasferta contro il Genoa è alle porte ed i campioni d’Italia in carica non possono permettersi passi falsi.

Una squadra in grado di demolire la concorrenza nella passata stagione e che adesso intende fare lo stesso, magari allargando i propri orizzonti anche in ambito europeo. Ad ogni modo l’attuale sessione di calciomercato, dopo settimane fatte di colpi bollenti, si avvia alla chiusura e qualcosa effettivamente ancora manca nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Su tutti il sostituto di Buchanan che dovrebbe rimanere indisponibile ancora per circa 4-5 mesi. Se tra i pali la situazione è ormai ben definita con Sommer e il neo arrivato Martinez, al centro della difesa qualcosa potrebbe muoversi.

Marotta prenota il super colpo: addio Liverpool

Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, con ogni probabilità, tra meno di un anno potrebbero lasciare l’Inter a parametro zero. Il contratto in scadenza difficilmente sarà rinnovato e così per rinforzare la retroguardia Marotta ha in mente un affare davvero da urlo.

Occhi in Premier League, occhi su Virgil van Dijk che pare destinato a chiudere la sua avventura con la maglia del Liverpool proprio nell’estate 2025. Il 33enne di Breda rientrerà in una piccola grande rivoluzione che i ‘Reds’ hanno in mente di compiere, con il contratto del centrale olandese che tra meno di un anno scadrà ufficialmente.

Marotta starebbe sondando il terreno per capire la fattibilità dell’operazione, un profilo come quello di van Dijk – che per anni è stato considerato a mani basse il centrale più forte al mondo – rappresenterebbe l’ennesimo capolavoro del presidente nerazzurro.

Il classe ’91 sarà certamente uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva di calciomercato e l’Inter, pare, sia intenzionata a promettere battaglia per portarlo a Milano. La concorrenza non mancherà ma con Beppe Marotta non si può scherzare. E così il popolo nerazzurro sogna il grande affare. Nell’ultimo anno a Liverpool van Dijk ha collezionato 48 presenze tra Premier League e coppe, con 4 gol e 2 assist vincenti.