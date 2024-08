Telefonata anche all’Inter: scambio secco con Simeone

Simeone è in uscita dal Napoli. L’entourage è al lavoro per trovare la giusta soluzione e potrebbe esserci stata una telefonata con l’Inter

Non solo Osimhen, in casa Napoli anche Giovanni Simeone è in uscita. L’argentino ha trovato poco spazio nella stagione appena trascorsa e si sta spingendo da tempo per trovare una soluzione diversa. Il figlio del Cholo già a dicembre aveva chiesto la cessione senza, però, ottenerla. Ora la situazione è differente e l’ex Genoa e Verona è pronto ad iniziare una nuova esperienza con l’obiettivo di riuscire ad avere una maggiore continuità rispetto alle ultime stagioni.

L’entourage del giocatore sta lavorando da tempo per trovare la nuova squadra. Sono diverse le ipotesi in questo momento sul tavolo e, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe stata anche una telefonata all’Inter per capire eventualmente la disponibilità da parte dei nerazzurri di portare il Cholito alla corte di Simone Inzaghi.

Giovanni Simeone è pronto per una nuova esperienza in Serie A. Nell’ultima stagione, nonostante i continui problemi fisici da parte di Osimhen, l’argentino ha trovato poco spazio e l’arrivo di Conte non è destinato a cambiare le cose. Con il tecnico leccese il Cholito molto probabilmente continuerà ad avere minutaggio inferiore alle attese e per questo motivo il suo entourage è al lavoro per trovare la giusta soluzione.

Calciomercato Inter: telefonata per Simeone, i dettagli

Di recente potrebbe esserci stato un contatto tra il procuratore dell’argentino e l’Inter per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione. Da parte dei nerazzurri la risposta potrebbe essere stata negativa. Il profilo dell’attaccante cercato dal club campione d’Italia è assolutamente differente da quello di Simeone e per questo motivo non è arrivata la tanto attesa apertura. Ora l’entourage del Cholito è al lavoro per trovare una nuova soluzione e ci sono due piste in Italia.

La prima riguarda l’Atalanta. La Dea deve intervenire nel reparto offensivo per sostituire l’infortunato Scamacca e Simeone è uno dei giocatori valutati dalla squadra di Gasperini. Valutazioni in corso in questo caso e presto gli orobici scioglieranno i dubbi su chi sarà il nuovo bomber nerazzurro.

La seconda pista è quella del Torino. Secondo quanto riferito da La Stampa, si starebbe ragionando sulla possibilità di uno scambio tra il Cholito e Sanabria. Quest’ultimo piace a Conte e il figlio d’arte potrebbe rappresentare la giusta soluzione per Vanoli. Giorni decisivi per il futuro dell’argentino.