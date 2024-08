Interlive lo aveva scritto a febbraio: Arnautovic, solo conferme

Percorso in nerazzurro agli sgoccioli per il centravanti austriaco riscattato dal Bologna alla fine della scorsa stagione, ormai non fa più parte del progetto tecnico di Inzaghi

Il reparto offensivo dell’Inter dello scorso anno era composto da quattro attaccanti di cui due titolatissimi, ovvero Lautaro Martinez e Marcus Thuram, più due rispettivi sostituti: Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. Questi ultimi sono stati prelevati sul mercato estivo con la prerogativa che potessero essere armi aggiuntive da sfruttare all’occorrenza o come sostituti in corso d’opera dei primi due, ma la realtà dei fatti è stata ben differente.

Nonostante l’impiego piuttosto continuativo da parte di Simone Inzaghi, né il cileno né l’austriaco sono stati realmente incisivi nelle occasioni avute. Specie l’ex Bologna, reduce da percorso turbolento per qualche acciacco fisico, non sembrava aver mai recuperato la forma ideale cui aveva abituato i tifosi felsinei nel recente passato. Così già dai mesi passati aveva preso piede l’ipotesi – come riportato da ‘interlive.it‘ in esclusiva – che il calciatore in questione potesse non fare più al caso di Inzaghi per il futuro. Pochi gol e risultati scarni sono troppo poco per il tecnico piacentino che aveva demandato ad Arnautovic di fungere da boa di raccordo al posto di Thuram.

Arnautovic fuori dagli schemi di Inzaghi, cessione sicura: c’è il Trabzonspor

In occasione del match di ritorno giocato dall’Inter contro la Roma all’Olimpico però l’Inter ha dovuto far fede agli accordi presi in relazione al riscatto del cartellino dell’attaccante dal Bologna, con cui aveva intavolato una trattativa di prestito con obbligo all’evolversi di determinate condizioni. Il tempo è passato e la situazione interna non è affatto mutata, a tal punto che l’Inter ha deciso in via definitiva di inserire il suo nome nella lunga lista di partenti di fine stagione.

Oggi Arnautovic non fa più parte del progetto tecnico di Inzaghi e la comunicazione sarebbe arrivata anche in via ufficiosa allo stesso calciatore. L’Inter proverà a mettere pressione alle potenziali candidate al suo cartellino per procedere quanto prima alla trattativa di trasferimento, con il club turco del Trabzonspor in prima fila per un posto da protagonista. Intanto Arnautovic non ha neppure preso parte all’incontro amichevole di ieri giocato contro il club saudita dell’Al-Ittihad, a causa di un ulteriore problema fisico accusato in questa fase di preparazione precampionato.