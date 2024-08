Godimento Inter: Juve beffata, oggi le visite mediche

La vendetta alla vicenda Cabal per l’Inter è arrivata. Un obiettivo della Juventus è sfumato: oggi le visite mediche con il nuovo club

Juventus beffata in questo calciomercato e l’Inter gode. I bianconeri sembravano davvero vicini a piazzare un colpo importante per la rosa di Thiago Motta, ma all’improvviso è saltato tutto. Il giocatore nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per il suo nuovo club e non ci sarà nessun approdo a Torino.

Una sorta di vendetta da parte dei nerazzurri per la vicenda Cabal. Senza dimenticare che il mancato rinforzo per i bianconeri rappresenta una buona notizia per l’Inter in chiave Scudetto. La squadra di Thiago Motta continua ad essere la principale avversaria dei campioni d’Italia nella lotta Scudetto e per questo motivo vedere saltare un colpo simile consente a Marotta e Inzaghi di tirare un sospiro di sollievo. Naturalmente ora Giuntoli proverà a trovare una soluzione differente e magari di livello per riuscire a soddisfare le richieste del proprio tecnico.

La Juventus in questo calciomercato ha dimostrato di voler alzare il livello dopo una stagione non facile come quella appena trascorsa. Gli obiettivi di Giuntoli sono molto chiari anche se non sempre è semplice raggiungerli. E proprio uno dei calciatori seguiti dai bianconeri è definitivamente saltato.

👋🥲L’addio di #Sanchez all’#Inter

“Grazie a tutti i miei compagni, mister, dirigenti, è stato un anno bello, passato insieme per portare a casa la seconda stella. Grazie anche a tutti i tifosi che sono per me come una seconda casa qua in Italia” pic.twitter.com/EYJNx5JKfS — Interlive (@interliveit) August 9, 2024

Calciomercato Juve: salta un trasferimento, gode l’Inter

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus in questo calciomercato non prenderà Todibo. Il difensore del Nizza è davvero ad un passo dal trasferimento del West Ham. Il club francese avrebbe accettato la proposta degli inglesi di 40 milioni di euro e nelle prossime ore dovrebbero svolgere le visite mediche per poi aggregarsi al club. Una notizia che complica (e non poco) i programmi da parte dei bianconeri. Ora servirà, infatti, trovare un nuovo centrale per cercare di completare il reparto arretrato di Thiago Motta vista ormai l’imminente partenza di Rugani.

La fumata nera, come scritto in precedenza, è una buona notizia per l’Inter. L’ormai ex giocatore del Nizza è sicuramente un calciatore di qualità e poteva dare una mano molto importante alla squadra di Thiago Motta. Ora il passo indietro da parte dei francesi, che hanno rifiutato la proposta di prestito di Giuntoli, complica sicuramente i piani dei bianconeri. Un sospiro di sollievo per i nerazzurri che vedono una diretta concorrente per la lotta Scudetto almeno per il momento di non rinforzarsi. Poi naturalmente il calciomercato è lungo e non possiamo escludere che la Vecchia Signora possa piazzare altri colpi importanti.