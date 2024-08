Inter, nuovo capolavoro a zero: arriva direttamente da Manchester

Da Manchester un nuovo affare a parametro zero: Marotta si supera, l’idea che farebbe felice mister Inzaghi

In casa Inter c’è la consapevolezza di poter aprire finalmente un ciclo vincente. Dopo il ventesimo Scudetto per la squadra di Inzaghi è in arrivo una nuova stagione che dovrà necessariamente vedere il gruppo nerazzurro protagonista anche in Champions League.

Una sessione di calciomercato estivo che rischia di essere decisiva proprio per quelle che saranno le gerarchie, in Serie A, da qui a fine anno. E così il lavoro portato avanti da Marotta potrebbe riservare qualche altro colpo di scena allo scadere. Entro fine agosto, qualcosa in entrata si muoverà certamente. Un’idea, una suggestione che potrebbe fare comodo. L’Inter torna a guardare al mercato degli svincolati, uno scenario visto e rivisto in casa nerazzurra.

Marotta è maestro in questo ambito e già durante le scorse settimane è stato capace di portare alla Pinetina campioni – svincolati – come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. L’occasione giusta sembrerebbe potersi prospettare in quel di Manchester, sponda United. A questo punto dell’estate, ad una manciata di giorni dalla chiusura della sessione di mercato, si tratterebbe di un’occasione davvero importante per la squadra campione d’Italia.

Inter, idea clamorosa: a zero dallo United

Dopo un’annata difficile e parecchio deludente molto cambierà in casa Manchester United. Non l’allenatore, vista la conferma di Erik ten Hag. Ma la squadra sta già vivendo settimane di grossi cambiamenti ed uno di questi, non da troppo lontano, potrebbe riguardare l’attacco dell’Inter.

Perché Anthony Martial, svincolatosi lo scorso 30 giugno dai ‘Red Devils’, già da tempo è stato accostato al club nerazzurro. Secondo quanto riferito da ‘TMW’ nelle scorse settimane la punta francese è stata proposta a Inter e Juventus, al momento però la risposta delle due società italiane è stata molto simile. C’è un ostacolo importante ed è l’ingaggio preteso dall’entourage dell’attaccante: 5 milioni a stagione. Troppi, in questo particolare momento, per una scommessa che seppur intrigante al momento non sarebbe una priorità.

I nerazzurri devono fare i conti con il futuro di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, entrambi in scadenza il 30 giugno 2025 ed entrambi non più prioritari nel gioco di Simone Inzaghi. Se dovessero partire entrambi, allora il tesoretto per accogliere il nazionale francese ci sarebbe eccome. 13 presenze l’anno scorso, 21 due anni fa: Martial non vive di certo una fase esaltante della sua carriera ma le qualità della punta classe ’95 non possono né devono essere messe in discussione. Quella all’Old Trafford è stata un’esperienza controversa, spesso e volentieri difficile.