Preso il nuovo bomber: accordo con Ronaldo

Satriano non vuol tornare al Brest ed ha il lasciapassare dall’Inter per sposare il progetto di Ronaldo al Valladolid, ci sarebbe già l’intesa con il presidente del club spagnolo ed ex fuoriclasse nerazzurro

Fino a questo momento l’Inter non ha avuto intoppi nella gestione delle trattative legate alla cessione dei propri calciatori in esubero verso terzi. Merito della capacità dei dirigenti nerazzurri nel raccogliere il meglio dai rispettivi affari, sospinti dalla volontà da parte dei calciatori protagonisti a cambiare aria per inseguire le proprie ambizioni personali. Ciononostante restano ancora bloccate le uscite di scena di Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Sul centravanti argentino, nello specifico, ci sono pochissime soluzioni e in ultima battuta Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero effettivamente considerare la risoluzione anticipata del contratto con la sua entourage pur di non lasciarlo inutilizzato in panchina alle dipendenze di Simone Inzaghi. Una delle destinazioni preferite dell’ex Lazio è quella spagnola, dove aveva di fatto raggiunto la notorietà prima del balzo definitivo in Serie A.

Eppure al momento non vi sarebbe interesse dichiarato da quel versante, come ci si sarebbe potuto aspettare. Al contrario, a tessere le lodi di un calciatore attualmente presente nella rosa di Inzaghi ed anch’egli in esubero è stata una vecchia conoscenza del calcio nerazzurro e mondiale, ovvero Ronaldo Il Fenomeno.

Satriano al Valladolid di Ronaldo, accordo con l’Inter dopo la rottura col Brest

Quest’ultimo ha infatti preso in esame il portfolio di esperienze di Martin Satriano, uruguaiano formatosi nelle file giovanili dell’Inter, reduce dalla buona annata in prestito al Brest.

Anche da parte del calciatore ci sarebbe grandissimo interesse e le parti, secondo una prima ricostruzione de ‘Relevo’, avrebbero raggiunto un’intesa con il Valladolid che potrebbe andare incontro a netta concretizzazione nelle prossime ore. Per Satriano si tratterebbe di una grande occasione e scaccerebbe i pensieri recenti sulla riconferma al Brest. Il club francese gli aveva infatti proposto un nuovo contratto dietro acquisizione del suo cartellino a titolo definitivo dall’Inter, con cui c’era l’accordo intorno ai 6 milioni, ma non ha trovato terreno fertile. Ad oggi si parla di operazione saltata ed è possibile che questo apra definitivamente la via all’affare conclusivo che porterebbe Satriano in Spagna. Proprio a corte di Ronaldo, tra le file del Real Valladolid di cui l’ex fuoriclasse è orgoglioso presidente.