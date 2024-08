Inter convinta: rescissione del contratto ad un passo, è addio

La rescissione con l’Inter non è mai stata tanto vicina: è tutto pronto, sta per dire addio alla squadra nerazzurra

In casa Inter è già tempo di bilanci, dopo una serie di amichevoli che hanno comunque dato segnali positivi a Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra, che esordirà in campionato in trasferta contro il Genoa, è però in attesa delle ultime mosse che riserverà il calciomercato estivo.

Piotr Zielinski, Josep Martinez e Mehdi Taremi: tre affari che hanno fatto contenta la tifoseria nerazzurra. Marotta ha ancora qualche colpo in canna, consapevole che a fine estate qualcosa di assai conveniente potrebbe spuntare per rinforzare la rosa dei campioni d’Italia in carica.

A tal proposito, però, sul versante opposto si sta già facendo strada una pazzesca ipotesi: l’addio di un nerazzurro è ormai inevitabile. Il capitolo cessioni rimane uno di quelli più attesi, visto che da eventuali partenze dipenderanno le ultimissime occasioni che il mese d’agosto riserverà per quel che concerne gli acquisti.

Ed in casa Inter oltre a Marko Arnautovic, apparentemente solo in attesa di una nuova sistemazione visto che non rientra più nei piani di Simone Inzaghi, vi è un altro nome in partenza. Un profilo che, a questo punto, potrebbe arrivare addirittura a rescindere il suo contratto lasciando la Milano nerazzurra in anticipo sulla scadenza contrattuale.

Inter, ci siamo: rescissione e addio immediato

Non una rivoluzione ma un mercato oculato che, con intelligenza, è andato a puntellare una rosa che a tratti ha già dimostrato di essere più competitiva e senza dubbio la più forte in Serie A. Adesso Beppe Marotta è pronto a mettere ordine anche per quel che riguarda gli addii.

A partire da quello di Joaquin Correa che dopo un anno in prestito al Marsiglia è rientrato in nerazzurro per la preparazione estiva. Si è parlato a lungo della possibilità di una cessione dell’attaccante argentino su cui Inzaghi, in maniera evidente, non fa più affidamento.

Ma le offerte scarseggiano ed il tempo stringe: ecco perché l’eventualità di una rescissione del contratto del 29enne argentino è un’opzione assolutamente percorribile. Anzi, sempre più probabile. Pare infatti che la dirigenza di Viale della Liberazione abbia preso una decisione in tal senso.

Correa lascerà Milano nelle prossime settimane, si sta lavorando all’eventualità della rescissione del contratto: al momento l’ex Lazio è legato ai campioni d’Italia da un pesante ingaggio da 3,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2025. Un vincolo dal quale la ‘Beneamata’ vuole liberarsi per alleggerire il monte stipendi e reinvestire. Correa nel suo ultimo anno in Francia ha accumulato 682′ in campo con 19 presenze senza né reti né assist vincenti.