Inter, rottura devastante: “Un anno in tribuna”

E’ ormai una rottura con il club. Il rischio è quello di trascorrere un anno in tribuna e addio anche alla Nazionale. Uno scenario terribile

Siamo entrati nella fase finale di questo calciomercato e i mal di pancia dei calciatori non mancano. Sono diversi i giocatori che nelle ultime settimane hanno evidenziato delle idee magari diverse rispetto a quelle della stessa società e il rischio è quello di dover fare i conti con decisioni molto drastiche.

Per un giocatore si avvicina alla rottura con il club e c’è ancora la possibilità di trascorrere un anno in tribuna e, di conseguenza, dire addio alla Nazionale. Uno scenario assolutamente terribile per lui e per lo stesso club. Si sta lavorando per trovare una soluzione definitiva ad un problema importante per società e per lo stesso calciatore. In caso di una mancata cessione oppure di uno strappo non ricucito, per il diretto interessato il rischio è quello di passare la stagione ai margini in attesa della prossima sessione di calciomercato.

Si lavora in modo duro in questi giorni per cercare di risolvere le lacune e consentire al tecnico di avere una squadra sicuramente pronta a giocare le prime partite di campionato. Per farlo, però, vanno risolti anche tutti i possibili mal di pancia dei calciatori e i club sono al lavoro da tempo per trovare una soluzione a chi, per diversi motivi, non rientra ormai nei piani della società.

Calciomercato: è rottura, rischio un anno in panchina

Tra questi c’è sicuramente Federico Chiesa. Come sappiamo, il calciatore è in scadenza nel 2025 con la Juventus e, nonostante i post sui social, il suo destino è ormai segnato. Molto probabilmente ci sarà una separazione con i bianconeri per non perderlo a zero. Naturalmente l’addio deve essere aiutato anche dallo stesso calciatore. Cosa succederebbe in caso di mancata soluzione? La giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle sul proprio canale Youtube spiega che “il rischio è quello di passare tutta la stagione in tribuna. A quel punto, perderebbe anche il posto in Nazionale“.

Insomma, la possibilità di rimanere ai margini per tutto l’anno è assolutamente reale. Ricordiamo che questa situazione viene seguita da vicino anche dall’Inter e da Marotta. I nerazzurri sarebbero in pole position in caso di separazione a zero. Ma non è da escludere un tentativo del club campione d’Italia già nelle prossime settimane.