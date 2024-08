Rottura totale con l’Inter, continua a dire no

Clamorosi sviluppi per il calciomercato nerazzurro: rottura totale con la dirigenza dell’Inter, sta continuando a dire no

Da Pior Zielinski a Josep Martinez passando per Mehdi Taremi. Un mercato oculato, fatto di nomi – pochi – di spessore in grado di arrivare per migliorare una rosa già apparsa irresistibile nell’ultimo anno. La situazione in casa Inter è ben chiara ma nel frattempo un big sembrerebbe in procinto di rompere ufficialmente con la dirigenza nerazzurra.

L’esordio in campionato con il Genoa si avvicina ed in casa nerazzurra è tempo di pensare al campo, a rendere nel migliore dei modi cominciando la nuova stagione col piede giusto. I pensieri, però, non possono che spostarsi rapidamente anche in sede di calciomercato dove c’è una gatta da pelare abbastanza fastidiosa per Marotta. ‘La Gazzetta dello Sport’ torna a fare il punto sulle trattative riguardanti – in casa Inter – le prossime cessioni.

A pochi giorni dall’esordio in Serie A e dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, Marotta sta provando in ogni modo a sfoltire la rosa mandando via quei calciatori che non sono più graditi a Simone Inzaghi. Un elenco non troppo lungo che riguarda un reparto su tutti: l’attacco. A tal proposito l’indiscrezione lanciata dalla rosea avrebbe del clamoroso ed in questa maniera i piani della dirigenza di Viale della Liberazione potrebbero complicarsi irrimediabilmente.

Inter, beffa continua: il big non vuole andarsene

Da un lato c’è Marko Arnautovic, bomber austriaco in scadenza il 30 giugno 2025 che non è più una priorità per l’allenatore di Piacenza. L’attaccante classe ’89, però, secondo le ultime si sarebbe convinto nel rimanere nel ruolo di quarto attaccante e non creerà nessun problema al tecnico nerazzurro.

Un discorso parecchio diverso quello che vale invece per Joaquin Correa. Il 29enne argentino è reduce da un’annata assai complicata in prestito al Marsiglia, dove non è riuscito mai a incidere né con gol né con assist. Il ritorno a Milano sembra solo un passaggio temporaneo anche se ora come ora di piste concrete per l’addio non ce ne sono. La responsabilità sembra però essere totalmente del calciatore che si sta impuntando, rifiutando ogni proposta che arriva negli uffici di Viale della Liberazione. A questo punto per l’Inter il rischio è di ritrovarselo in rosa – o meglio, fuori rosa – per tutta l’annata.

Non è nemmeno da escludere – ma in questo momento non è un’opzione troppo concreta – che Marotta possa spingere per la rescissione del contratto se Correa dovesse continuare a fare ostracismo e a dire di no ad ogni potenziale proposta. Un caso sgradevole e assai spinoso che per il momento non vede una via d’uscita. Correa all’Inter non ha futuro: si aspetta soltanto che il calciatore se ne renda conto, cogliendo al volo le occasioni che il mercato offrirà da qui a fine agosto.