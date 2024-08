Affare fatto in Serie B, applausi del tecnico: “Bravi a prenderlo”

Il giocatore sta convincendo tutti. E il tecnico si complimenta con la società per questo ennesimo colpo: “Siamo stati bravi a prenderlo”

La Serie B è sempre fucina di talenti. Insigne, Immobile, Verratti, Florenzi, Bernardeschi, Cataldi. Questi sono solo alcuni dei nomi che sono partiti dal campionato cadetto e arrivati a livelli importanti. E in questa stagione un calciatore sembra essere pronto a sfruttare l’occasione per dimostrare le sue qualità e aiutare il club a raggiungere gli obiettivi prefissati.

E da parte del tecnico arrivano i complimenti alla società per essere riusciti a prendere il calciatore. Le richieste non mancavano a causa della qualità, ma alla fine l’ha spuntata questo club di Serie B. Una buona notizia anche per l’Inter, che ora spera in una crescita importante del calciatore per poi averlo in rosa in futuro. Naturalmente in questi casi l’ultima parola spetterà al campo e non ci resta che aspettare l’estate per capire il destino del calciatore.

La decisione della società di puntare su questo giocatore è stata approvata dal tecnico. Portare i giovani in rosa è sempre una scommessa soprattutto se si vogliono raggiungere risultati ambiziosi. In questo caso, però, il club è convinto che il calciatore possa dare una mano importante e per questo motivo ci si aspetta molto dal nuovo acquisto e anche da parte del tecnico possiamo dire che gli elogi non sono mancati.

Calciomercato Inter: affare fatto, il tecnico esulta

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Como, Pirlo ha esaltato Akinsanmiro. “È arrivato dalla Primavera dell’Inter, ma era nel mirino di diverse squadre. Siamo stati molto bravi a portarlo da noi“. Parole di complimenti nei confronti della società e naturalmente anche attestati di stima nei confronti del classe 2004, trasferitosi alla Sampdoria in prestito con opzione di riscatto e controriscatto. Ora tocca al centrocampista scendere in campo e dimostrare di poter ambire a squadre importanti. La strada è sicuramente lunga considerando che è 19enne, ma aspettative sono sicuramente importanti.

Per Akinsanmiro questa esperienza, la prima tra i professionisti da inizio stagione, è l’occasione di misurarsi con i grandi e provare anche a raggiungere traguardi importanti. Poi al termine della stagione anche l’Inter farà tutte le valutazioni del caso se portare il calciatore nella rosa di Simone Inzaghi oppure no. A deciderlo sarà il campo, ma le parole di Pirlo sembrano essere una sorta di rassicurazione sulle qualità del giocatore e sul suo futuro in grandi squadre. Vedremo se il percorso per arrivare in una big si concluderà subito oppure bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo.