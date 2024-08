Accordo raggiunto: via dall’Inter a costo zero

È tutto deciso, il piano nerazzurro è stato varato: c’è l’intesa per dire addio all’Inter a parametro zero

La situazione in casa Inter, per quel che riguarda il calciomercato, è molto chiara. Entro fine mese qualcosa potrebbe muoversi in difesa, le idee di Beppe Marotta si stanno concentrando tutte lì. Perché al centro della retroguardia, tra meno di un anno, due big diranno verosimilmente addio a zero ai colori nerazzurri.

Pare infatti complicatissimo, al momento, pensare che Francesco Acerbi e Stefan de Vrij (36 e 32 anni, oggi) possano finire per rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. E così un nuovo centrale dovrà, a stretto giro, arrivare per forza. Dopo aver perso Juan Cabal – laterale schierabile sia da terzino sinistro che in mezzo alla difesa, finito alla Juventus – sono altre le opzioni che Marotta sta studiando.

Allo stesso modo, per quel che concerne le uscite future, una è stata già definita. Uno dei big di Simone Inzaghi è pronto a salutare a parametro zero. Una decisione che la dirigenza di Viale della Liberazione ha preso una volta per tutte, nonostante la possibilità che concreta di una cessione nelle ultime due settimane di mercato. Rimarrà a Milano per poi salutare i campioni d’Italia da svincolato: ecco di chi si tratta.

Inter, ecco la data dell’addio: saluta a zero

Non solo Acerbi e de Vrij in bilico. C’è un altro nerazzurro che sembra già virtualmente con le valigie in mano, pronto a dire addio all’Inter quando si esaurirà il suo contratto con la ‘Beneamata’. Si parla di Marko Arnautovic, bomber classe ’89 che nel suo ultimo anno ha sicuramente mostrato meno di quanto ci si aspettasse.

Arrivato poco più di un anno fa dal Bologna per 8 milioni di euro, il nazionale austriaco è stato spesso e volentieri frenato dagli infortuni. Un peccato perché, quando chiamato in causa da Inzaghi, Arnautovic ha dimostrato qualità molto utili all’inter. Il suo accordo con la società meneghina scadrà in via ufficiale il 30 giugno 2025 ed il rinnovo di contratto non è minimamente preso in considerazione. Il 35enne è stato anche accostato a diverse possibilità nell’ultimo mese: con il suo addio immediato l’Inter avrebbe potuto puntare su un nuovo quarto attaccante.

Non sarà così, perché sembra proprio che Marotta abbia deciso di trattenere Arnautovic fino alla prossima estate, per poi salutarlo a scadenza. Una seconda occasione, nel poker di bomber a disposizione di Inzaghi, che l’austriaco proverà a cogliere nel migliore dei modi. Per lasciare un ricordo positivo del suo biennio nella Milano nerazzurra, magari festeggiando altri successi prima di un divorzio ormai già annunciato con largo anticipo.