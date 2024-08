Subito in campo, Inzaghi non ha dubbi: partirà dal primo minuto

In vista dell’impegnativo esordio in campionato contro il Genoa, l’allenatore piacentino rompe gli indugi: maglia da titolare per il big

È tornato in anticipo dalle meritate vacanze. È arrivato a Milano tre giorni prima rispetto a quanto concordato con la società, che per inciso è sul punto di ufficializzare il ricco rinnovo di contratto che legherà il campione alla Beneamata fino al 30 giugno del 2029.

Del resto quando si è leader, quando si sente addosso la responsabilità dello spogliatoio e non solo, si può anche spontaneamente rinunciare a qualche ora in più di relax. Tornare dove si è idolatrati, e dove si è chiamati a scrivere altre pagine storiche nel palmarès del club, è dolce e gratificante per Lautaro Martinez. Semplicemente il capitano. O se volete il leader della squadra. O se volete il capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A e della Copa America vinta soprattutto grazie ai suoi sigilli.

Con una condizione fisica ancora approssimativa, l’argentino pareva destinato al massimo alla panchina per la prima di campionato in quel di Marassi il 17 agosto. È però poi accaduto che l’iraniano Taremi, brillante fino al problema alla vigilia dell’amichevole col Pisa, e Marko Arnautovic, si siano infortunati.

‘Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra‘ per l’ex Porto, mentre l’austriaco si è fermato per una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Il primo è tornato in gruppo, ma sarebbe rischioso lanciarlo in campo dal 1’, mentre l’ex Bologna, al di là del recupero fisico che procede a rilento, non sembra fornire adeguate garanzie. Ecco che allora Inzaghi ha rotto gli indugi. In fondo glielo chiede la stessa piazza.

Verso Genoa-Inter, Inzaghi rischia il fuoriclasse

C’è infatti da registrare una crescente insofferenza dei tifosi nei confronti di Joaquìn Correa, il superstite dell’attacco nerazzurro assieme alla garanzia chiamata Marcus Thuram. Il francese, anch’egli tornato dalle vacanze dopo il resto del gruppo, è l’unico certo di una maglia da titolare contro il Genoa. Il suo partner d’attacco potrebbe essere proprio il suo Capitano. Al quale Inzaghi ha evidentemente intenzione di chiedere un sacrificio.

Le ultime indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile parlano di una decisione già presa dal fratello di Pippo Inzaghi: Lautaro sarà regolarmente in campo a guidare l’Inter alla vittoria nonostante probabilmente non sarà in grado di giocare per tutti e 90 i minuti.

Il tecnico piacentino non vuole lasciare nulla al caso. Inzaghi ha capito che, anche sotto l’aspetto psicologico, è meglio un ‘Toro’ a mezzo servizio che un Correa sfiduciato e palesemente vicino all’addio con un anno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.