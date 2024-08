Giorni roventi per l’affare dell’estate: la deadline per il colpo Dybala

Il futuro di Paulo Dybala continua a tenere banco. Spunta una deadline per piazzare il colpo argentino in questo calciomercato

Giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala. Il giocatore argentino continua ad essere molto richiesto dall’Arabia e il via libera della Roma a trattare rappresenta una apertura del club giallorosso alla partenza della Joya. Dall’altra parte c’è un calciatore diviso in due: la voglia di iniziare una avventura diversa e nella quale essere al centro del progetto c’è, ma anche non manca anche quella di continuare l’avventura per un altro anno nella Capitale e poi decidere il suo futuro la prossima estate.

Siamo comunque in vista del traguardo nella vicenda Dybala. È stata fissata una deadline entro la quale il giocatore deve decidere il suo futuro. La Roma attende di sapere quale sarà la sua scelta. I tifosi sperano che alla fine continui la sua avventura con i giallorossi. Una ipotesi non da scartare anche se le sirene dalla Arabia si fanno sempre più insistenti e tentatrici.

Calciomercato: giorni decisivi per Dybala, i dettagli

La risposta di Dybala all’Al-Qadsiah deve arrivare entro il 20 agosto. Ultimi cinque giorni di riflessioni per capire se accettare i 20 milioni messi sul tavolo dal club arabo oppure no. I contatti tra le parti sono entrati nel vivo dopo il via libera della Roma e ora i giallorossi attendono. In caso di un sì da parte dell’argentino, la trattativa si concluderà. Altrimenti l’argentino per questa stagione continuerà la sua avventura con la maglia capitolina.

A questa vicenda assiste a distanza l’Inter. La stima di Marotta nei confronti dell’argentino non è un mistero e non possiamo escludere che il presidente nerazzurro possa fare un tentativo la prossima stagione a zero in caso di un mancato passaggio in Arabia. Operazione non semplice considerando anche la posizione di Oaktree sui trentenni e le condizioni fisiche da parte dell’argentino. Fumata bianca non assolutamente scontata.

Naturalmente l’eventuale passaggio di Dybala in nerazzurro non è assolutamente imminente e dipenderà anche dall’esito della trattativa dell’argentino con il club arabo. I contatti con l’Al-Qadsiah sono ormai entrati nel vivo ed entro il 20 agosto ci sarà la risposta definitiva del giocatore. Il via libera della Roma a parlare con la squadra saudita potrebbe portare il giocatore a dire sì a questa offerta. Un trasferimento che escluderebbe a priori il suo passaggio con la maglia nerazzurra la prossima estate.