Il Genoa ha trovato il sostituto: via libera per Gudmundsson

È ufficialmente partito il valzer degli attaccanti: coinvolte potenzialmente quattro squadre, l’Inter resta in attesa della svolta decisiva

Sta diventando la telenovela dell’estate. Una sorta di serie TV fatta di molte stagioni – sebbene il calciomercato ufficiale duri tecnicamente meno di due mesi – e arricchita dalla clamorosa coincidenza di un match, la prima di campionato, che due dei club coinvolti nella trattativa devono affrontare tra loro.

Stiamo ovviamente parlando dell’affare Inter-Gudmundsson, col Grifone che nelle ultime settimane ha resistito agli affondi della società meneghina rispendendo al mittente tutte le proposte. Poi, improvvisamente, ad agosto inoltrato, ecco il deciso blitz della Fiorentina: 25 milioni bonus inclusi la golosa offerta recapitata alla società ligure.

Tra incontrollate voci di un desiderio del giocatore di vestire solo la maglia nerazzurra, ed altri che invece sostengono che il trequartista sia deciso a lasciare la Liguria per approdare a Firenze, il rebus è lontano dal trovare una soluzione.

Quel che si sa per certo è che Gudmundsson dovrebbe davvero lasciare i rossoblù, ma forse non entro il 17 agosto, data del curioso match di Marassi tra i padroni di casa e i Campioni d’Italia. Altra certezza è che, con la fuga lampo di Mateo Retegui direzione Bergamo, il Grifone deve necessariamente acquistare un altro attaccante.

Ecco che allora le esigenze del club più antico d’Italia e quelle dei meneghini potrebbero incontrarsi. C’è un giocatore, dato in uscita dal roster di Simone Inzaghi, che potrebbe fare al caso di Alberto Gilardino. La particolarità della questione è che questo eventuale affare potrebbe essere slegato dalla trattativa Gudmundsson. Ma i colpi di scena non sono certo finiti qui.

Dal nodo Arnautovic a Matkovic: la trama si infittisce

La questione si starebbe facendo via via più complicata col passare delle ore. Quello che emerge è che la Fiorentina non ha ancora lanciato l’ultimatum al Genoa, che forse sta nicchiando per via della volontà del calciatore di raggiungere Inzaghi alla Pinetina. L’interessamento dei rossoblù per Marko Arnautovic – il cui ingaggio è però pari a 3,5 milioni di euro annui – potrebbe sbloccare Gudmundsson ma non esclude in sé un ‘ok’ che il Genoa potrebbe dare alla Viola per l’islandese.

Nel frattempo, a complicare ancor di più il quadro, c’è il sondaggio dei genovesi per Anton Matkovic, attaccante croato dell’Osijek. Lo rivela la redazione di Sky Sport, sottolineando come il 2006 abbia già realizzato 5 gol nelle 18 apparizioni nel massimo campionato croato.

Il colpo in prospettiva del Genoa allontanerebbe la desiderata partenza di Arnautovic da Milano, con l’Inter che da una parte avrebbe un’arma in meno per convincere i liguri a far partire Gudmundsson, ma che dall’altra avrebbe la certezza che il nativo di Reykjavík lasci la città della Lanterna. Il problema vero, se non fosse ancora chiaro, si chiama Fiorentina. Che resta in corsa a prescindere dall’ingaggio del croato da parte dei rossoblù.