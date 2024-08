Svolta improvvisa, il bomber lascia l’Inter: cifra importante per Marotta

L’Inter è pronta a dire addio al suo bomber. C’è una trattativa in corso con un club: in arrivo una cifra importante per Marotta

Entra nel vivo il calciomercato in uscita e in entrata dell’Inter. In queste ultime due settimane i nerazzurri devono riuscire a completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e anche piazzare i diversi esuberi presenti in squadra. Quest’ultimo un passaggio fondamentale sia per mettere in ordine i conti che per ottenere soldi da reinvestire poi in entrata.

Per quanto riguarda le uscite nelle ultime ore c’è una novità assolutamente importante. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il bomber ormai sembra davvero vicino a lasciare i nerazzurri ed iniziare una nuova esperienza. Cessione che dovrebbe portare anche una cifra molto importante nelle casse di Viale della Liberazione da reinvestire sia in entrata oltre che naturalmente per mettere in ordine i conti della società.

Calciomercato: cessione decisa, con chi firma

Sono diversi i giocatori in uscita dall’Inter in questi ultimi giorni di calciomercato. Le situazioni di Correa e Arnautovic ormai sono note, ma c’è anche un altro bomber in uscita dalla rosa di Simone Inzaghi. Il giocatore potrebbe nelle prossime ore dire sì alla proposta di una squadra per salutare definitivamente i nerazzurri ed iniziare una nuova esperienza.

Stando alle ultime indiscrezioni, Satriano in questo calciomercato potrebbe dire sì alla proposta del Betis Siviglia. Dopo aver rifiutato le proposte arrivate dall’Italia e quella di un ritorno al Brest, l’attaccante starebbe ragionando sulla possibilità di trasferirsi in Spagna per iniziare una nuova proposta. I contatti sono in corso tra le parti e si spera di poter concludere il tutto nel giro di poco tempo per alleggerire il proprio monte ingaggi e guadagnare una cifra sicuramente importante da reinvestire in entrata per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

L’obiettivo dell’Inter in questa trattativa è quello di riuscire a portare a casa una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Sono gli stessi soldi che i nerazzurri dovevano ricevere dal Brest prima che il calciatore rifiutasse il ritorno in Francia. Ora la speranza è che da parte di Satriano arrivi il sì al trasferimento in Spagna per arrivare alla fumata bianca in davvero poco tempo. I prossimi giorni saranno fondamentali per cercare di definire questa trattativa e mettere tutto nero su bianco. Il calciomercato nerazzurro è pronto ad entrare nel vivo e Marotta lavora per raggiungere gli obiettivi prefissati.