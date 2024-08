Il colpo dell’Inter che nessuno considera: “Grande punto a favore”

L’Inter in questo calciomercato è stata sicuramente molto attiva sul calciomercato, ma c’è un passaggio che nessuno ha mai considerato

L’Inter in questo mese e mezzo, nonostante alcune difficoltà per quanto riguarda le cessioni, è stata sicuramente molto attiva sul calciomercato. Gli arrivi di Zielinski, Martinez e Taremi hanno permesso di completare alcune lacune presenti nella rosa di Simone Inzaghi, ma c’è un colpo che è stato tenuto poco in considerazione.

Si tratta di un qualcosa sicuramente molto importante per sognare in grande e cercare di confermarsi la prossima stagione. I nerazzurri partono sicuramente con i favori del pronostico, ma sappiamo quanto sia molto più complicato riuscire a ripetersi quando in molti ti reputano come principale candidata allo Scudetto. Ma c’è sicuramente un passaggio che nessuno ha considerato e che potrebbe consentire ai nerazzurri di avere un vantaggio rispetto alle altre squadre.

Inter, l’ex nerazzurro è sicuro: “Hanno un grande vantaggio

L’Inter parte sicuramente con i favori del pronostico in questa stagione. I rinforzi hanno permesso ai nerazzurri di colmare le lacune presenti in rosa e poter ambire a traguardi importanti. Lo Scudetto è il principale obiettivo, ma la squadra di Simone Inzaghi punta sicuramente a fare molto bene anche in campo internazionale.

E per l’Inter ci potrebbe essere un vantaggio molto importante e non preso in considerazione da molti analisti. “Gli arrivi sono stati importanti, ma il fatto di aver confermato tutti i giocatori fondamentali della rosa nerazzurra è un punto a proprio favore“, il commento da parte di Fabio Galante ai microfoni di Tuttosport. Per l’ex nerazzurro, quindi, essere riusciti a tenere in rosa i migliori della scorsa stagione potrebbe consentire alla squadra di Simone Inzaghi di avere un piccolo vantaggio sulle avversarie almeno nella prima parte di questa stagione.

Il tecnico, infatti, è riuscito a partire con una base importante e con un lavoro già iniziato negli anni scorsi. Un meccanismo che ha visto i nuovi inserirsi alla perfezione ed ora la palla passa al campo. La partita contro il Genoa rappresenta già un primo esame per capire se il lavoro fatto in queste settimane è stato utile. Sicuramente dalle amichevoli i segnali sono stati positivi dal punto di vista della prestazione (risultati un po’ meno). Ora, però, è arrivato il momento di fare sul serio e non si può più sbagliare. La conferma dei big della scorsa stagione rappresenta un passaggio importante e vedremo se alla fine questo consentirà di avere un vantaggio sulle avversarie.