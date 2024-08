Il piano è pronto: Marotta vuole il super colpo sul gong

Beppe Marotta si supera ed è pronto a portare a Milano uno dei grandi sogni nerazzurri: tre cessioni per la firma del big

Continuare a stupire, in campo come in sede di calciomercato. È questo l’obiettivo che si è prefissato Beppe Marotta pronto – ancora una volta – a stupire la tifoseria interista con un colpo da maestro che potrebbe concretizzarsi nelle ultimissime ore di agosto. Il piano per il big è ormai stato svelato: si può fare davvero.

Una sessione di calciomercato, quella che si chiuderà ufficialmente tra poco più di dieci giorni, che ha visto l’Inter tra le grandi protagoniste in ambito italiano. Non che la squadra di Inzaghi, fresca vincitrice del meritatissimo ventesimo Scudetto, avesse bisogno di grossi accorgimenti. Ma la dirigenza di Viale della Liberazione è stata comunque attenta a puntellare la rosa nerazzurra con nomi di tutto rispetto che risulteranno certamente utili al tecnico piacentino. Su tutti Piotr Zielinski che a centrocampo è sempre stato una primissima scelta di Marotta, capace di convincere il nazionale polacco a non rinnovare col Napoli per firmare da svincolato coi campioni d’Italia.

Un discorso praticamente identico quello che riguarda Mehdi Taremi, terzo attaccante a disposizione di Simone Inzaghi e primissimo rincalzo alle spalle del duo titolare composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Qualcosa, però, ancora manca. In casa Inter si lavora sottotraccia ad un colpo che farebbe saltare il banco, un big che ormai scaricato è in cerca di una nuova stimolante sfida, ancora in Serie A.

Triplo addio e colpo stellare: capolavoro di Marotta

Si parla di Federico Chiesa, sogno non troppo nascosto che Marotta proverà a trasformare in realtà nei prossimi giorni. Il figlio d’arte è un separato in casa e la Juventus lo ha già ufficialmente scaricato: lo stesso Thiago Motta non è stato tenero, il classe ’97 è ufficialmente fuori rosa.

Per arrivare subito a Chiesa che resta in scadenza il 30 giugno 2025 coi bianconeri ma in uscita da Torino entro fine agosto, Marotta è pronto a mettere a segno ben 3 cessioni ritenute indispensabili per far spazio al 26enne genovese. La prima è quella, ovviamente, di Joaquin Correa. In scadenza come Chiesa tra meno di un anno, non rientra nei piani di Simone Inzaghi ed il suo corposo stipendio è decisamente un problema. Attenzione, poi, anche ad altri due giocatori.

Il 22enne Eddie Salcedo, reduce dalla stagione in prestito al Lecco e ancora in cerca di nuova sistemazione. Di certo il suo presente non sarà all’Inter: si stanno valutando varie opzioni da rendere concrete entro fine mese. Infine, occhio pure a Martin Satriano rientrato dall’avventura al Brest. Anche lui, come Salcedo, non rimarrà. Un tris di addii che può quindi aprire una volta per tutte le porte della Pinetina a Federico Chiesa: i tifosi ci sperano veramente.