La grande paura della Juve: perché temono l’accordo a zero Chiesa-Inter

Federico Chiesa e l’Inter: possibile un accordo a zero la prossima stagione. E in casa Juventus temono molto questa intesa. Ecco perché

Federico Chiesa continua a tenere banco ancora in chiave calciomercato. Il contratto in scadenza nel 2025 e il mancato accordo per il rinnovo con la Juventus lo ha portato a finire nel mirino di diversi club. E la situazione del figlio d’arte è seguita da vicino anche dall’Inter e dal presidente Marotta.

Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibilità di uno scambio tra Chiesa e Frattesi, ma bisogna dire che da parte dei nerazzurri non c’è mai stata una reale apertura a questa operazione. L’Inter ragiona sulla possibilità di portare l’ex Fiorentina a Milano la prossima stagione a parametro zero. Un’occasione che Marotta non ha intenzione di farsi sfuggire e un possibile accordo tra il giocatore e i nerazzurri preoccupa e non poco la Juventus.

Calciomercato Inter: Chiesa a zero, Juventus preoccupata

Un pensiero l’Inter a prendere Chiesa in questa stagione lo ha fatto, ma i costi e la volontà di non privarsi di Frattesi ha portato i nerazzurri a valutare con attenzione la possibilità di portarlo a parametro zero a Milano. Una occasione che preoccupa molto i bianconeri e per questo motivo la Juventus ha deciso di muoversi in modo duro nei confronti del calciatore. Una scelta che potrebbe avere un principale obiettivo: rendere più difficile l’accordo tra l’ex Fiorentina e il club meneghino.

Stando a quanto riferito da SportMediaset, il timore della Juventus è che Chiesa abbia già trovato un accordo di massima con una squadra per la prossima stagione e questa potrebbe essere proprio l’Inter. Un passaggio a zero che porterebbe a rinforzare una diretta rivale e naturalmente non avere degli introiti da questa cessione. Da qui la scelta dei bianconeri di farlo allenare con gli esuberi e aprire alla possibilità di una stagione ai margini se non ci sarà il sì ad un trasferimento immediato.

Una opzione non proprio facile considerando sia il costo dell’operazione che l’ingaggio del giocatore. Il Napoli per ora ha fatto un passo indietro, la Roma ci pensa solo in caso di partenza di Dybala. E l’Inter? I nerazzurri valutano la possibilità di portare il calciatore la prossima stagione a zero. Un colpo quello di Chiesa che potrebbe avere anche il via libera di Oaktree visto che stiamo parlando di un classe 1997. Difficile per questioni di costi una chiusura nell’immediato, ma Marotta ha sempre riservato sorprese e non possiamo escludere nulla fino al 30 agosto.