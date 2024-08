Genoa-Inter, scatta l’emergenza: otto assenti in un colpo solo

In vista dell’esordio in campionato cominciano i problemi in casa nerazzurra: scatta l’emergenza, otto assenze per Genoa-Inter



Ancora una manciata di giorni e la sessione estiva di calciomercato lascerà in via definitiva spazio al campo. L’Inter, da questo punto di vista, può ancora regalare sorprese di un certo valore alla tifoseria nerazzurra che può però già contare su una corazzata risultata imperforabile nell’ultimo campionato.

Zielinski, Taremi e Martinez. Qualcosa ancora manca, magari in difesa dove Acerbi e de Vrij il 30 giugno 2025 potrebbero finire per fare le valigie, non rinnovare e lasciare a zero la ‘Beneamata’. Marotta, da questo punto di vista, non ha intenzione di fermarsi un attimo e ha già messo in lista diversi profili degni di attenzione. Ora come ora, però, mancano davvero poche ore ad un momento importantissimo per l’Inter campione d’Italia in carica. Una trasferta insidiosa per cominciare nel modo migliore, col piglio giusto, il nuovo campionato di Serie A. Sabato alle 18:30 il tanto atteso esordio in campionato allo Stadio Luigi De Ferraris che sarà vestito a festa e tutto esaurito per l’occasione.

Genoa-Inter apre un’annata che per i nerazzurri avrà il sapore della riconferma. Provare a fare meglio della scorsa stagione non sarà affatto semplice, a maggior ragione dopo lo storico traguardo che ha cucito la seconda stella e il tricolore sul petto dei ragazzi di Simone Inzaghi. Ma il tecnico piacentino vuole il bis, ci ha preso gusto, nonostante una concorrenza più agguerrita che mai che non renderà affatto semplice il compito per la corazzata nerazzurra.

Genoa-Inter, ne mancano 8: out un nuovo acquisto

Una gara che, tuttavia, ha già perso in via ufficiale diversi probabili protagonisti: per infortunio e non solo. Alberto Gilardino non potrà contare su Gudmundsson, accasatosi alla Fiorentina dopo essere stato a lungo accostato proprio alla ‘Beneamata’. Ma non solo.

Anche Matturro sarà indisponibile, dopo l’infortunio rimediato alla spalla nell’amichevole disputata ad inizio agosto contro il Brescia. Out Marcandalli a causa di un problema muscolare e Ankeye per un’infezione. I campioni d’Italia non presenteranno Stefan de Vrij, che tornerà a disposizione di Simone Inzaghi per la seconda giornata di campionato contro il Lecce. Anche il neo arrivato Piotr Zielinski non sarà della partita, il suo rientro è previsto il 30 agosto nel terzo turno contro l’Atalanta.

Discorso identico per Marko Arnautovic che dopo le voci di mercato che lo hanno a lungo riguardato è ancora lontano dalla migliore condizione atletica. Ovviamente, assente anche Buchanan che per i prossimi 4 mesi sarà indisponibile dopo la frattura della tibia rimediata con la nazionale canadese. Dovrebbe invece farcela Taremi, pronto ad entrare a gara in corso e a dare supporto a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.