L’Inter punta il super talento argentino: clausola da 25 milioni

L’Inter e l’Argentina: un rapporto che va avanti ormai da diversi anni. E i nerazzurri presto potrebbero puntare ad un nuovo talento

L’Inter ha sempre guardato con un occhio particolare al calcio argentino. Sono diversi i giocatori nazionali dell’Albiceleste che in carriera hanno vestito la maglia nerazzurra. L’ultimo è sicuramente Lautaro Martinez, ma in passato ci sono stati tanti altri a partire dalla bandiera Javier Zanetti. Un rapporto tra il club meneghino e il Paese sudamericano che parte da lontano e che potrebbe continuare anche in futuro.

La linea dettata da Oaktree in queste ultime settimane è stata molto chiara: lavorare sul presente, ma iniziare anche a programmare la squadra del futuro. Alcuni giocatori giovani sono già arrivati e in futuro si proverà a chiudere anche per altri. E non è da escludere che tra i nuovi acquisti ci possa essere anche uno dei talenti argentini.

Calciomercato Inter: nel mirino il talento argentino, le cifre

Nessuna trattativa attualmente in corso, ma l’Inter segue da vicino uno dei talenti più importanti del calcio argentino. La presenza in dirigenza di Javier Zanetti potrebbe sicuramente facilitare un suo arrivo. Per il momento sono in corso le valutazioni del caso e non possiamo escludere un tentativo già nelle prossime settimane per cercare di riuscire a piazzare un colpo molto importante in vista del futuro.

Il giocatore in questione è Augustin Ruberto. L’attaccante classe 2006 si sta mettendo in mostra con il River Plate e il contratto in scadenza a dicembre lo rende sicuramente molto appetibile per le big. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il suo passaggio a zero in un’altra squadra è assolutamente da escludere. Il club argentino, infatti, sta lavorando alla possibilità di rinnovare l’accordo e anche aumentare la clausola rescissoria fissata in questo momento a 25 milioni di euro. Un colpo assolutamente importante e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se i nerazzurri piazzeranno questo colpo oppure no.

Di certo Ruberto è uno degli argentini destinati a fare una carriera molto importante. Stiamo parlando di un attaccante fisico, ma anche veloce e molto bravo nell’uno contro uno. Caratteristiche con la maglia del River Plate lo hanno portato a trovare in più di un’occasione la via del gol e mettersi in mostra con il club argentino. Ora per lui la prossima estate potrebbe essere quella del salto di qualità. L’Inter ci pensa, ma per strapparlo alla concorrenza serviranno oltre 25 milioni di euro.