L’infortunio è grave: subito nuovo affare tra Inter e Marsiglia

Inter e Marsiglia ancora a braccetto sul calciomercato: operazione a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto

Nuovo possibile affare di calciomercato tra Inter e Marsiglia. Il primo, e fin qui unico di questa estate è stato Valentin Carboni, trasferitosi alla corte di De Zerbi in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un totale di poco inferiore ai 40 milioni, con i nerazzurri che si sono però garantiti un controriscatto a una cifra leggermente superiore a quella per l’acquisto.

Il secondo, a sorpresa, potrebbe essere Satriano. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di ‘Footmercato’, il club transalpino è piombato sull’attaccante uruguagio fuori dal progetto sportivo dell’Inter. L’ex Nacional ha detto no al riapprodo al Brest, che si era accordato con i nerazzurri per circa 6/7 milioni di euro, perché intenzionato a trasferirsi in Spagna, ma l’OM gli avrebbe fatto subito tornare la ‘voglia’ di Ligue 1.

Satriano ha interessi dalla Liga, vedi il Getafe ma anche il Valladolid di Ronaldo, tuttavia il Marsiglia potrebbe avere una sorta di corsia preferenziale qualora Longoria e soci riuscissero a trovare un’intesa con la società di viale della Liberazione. Un’intesa tutt’altro che impossibile considerati gli ottimi rapporti che intercorrono tra le due dirigenze. Vedi la sopracitata operazione Carboni, come quella di un anno fa con protagonista Correa, poi non riscattato dai francesi.

🚨EXCL: 🔵⚫️🇺🇾 #SerieA | ❗️L’OM se penche sur Martin Satriano, l’attaquant de l’Inter Milan ➡️ Brest et Getafe sont là mais l’Uruguayen préfère l’OM ➡️ Les brestois ont activé une autre piste en attaque Avec @CasseJosue https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/3SC4bloXzt — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 19, 2024

Satriano come Carboni, dall’Inter al Marsiglia: l’uruguaiano per sostituire l’infortunato Moumbagna

Satriano è stato anche nel mirino di club di Serie A, nella fattispecie del Genoa nei discorsi intavolati per Josep Martinez, in ogni caso l’Inter punta a cederlo a titolo definitivo (o in prestito con obbligo). Vediamo se la trattativa con l’OM si evolverà con il passare delle ore oppure no, in Francia sostengono che l’interesse sia forte e concreto.

Satriano sarebbe stato individuato come potenziale rimpiazzo di Moumbagna, attaccante camerunese che alla prima di campionato (avversario proprio il Brest) ha subito un grave infortunio al ginocchio. Si teme la rottura del crociato con interessamento del menisco, di conseguenza un lungo stop.