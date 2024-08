No secco, l’Inter non vuole sentire ragioni: resta in nerazzurro

Marotta non ha la minima intenzione di cederlo, nonostante il pressing sul mercato: resta sicuramente all’Inter

Ci si avvicina sempre di più alle ultime ore del calciomercato estivo e Beppe Marotta ha le idee chiarissime a riguardo. Qualcosa potrebbe accadere in entrata, a maggior ragione dopo le recenti velate lamentele di Simone Inzaghi che ha lamentato la mancanza di un difensore mancino.

L’esordio in campionato in casa del Genoa ha comunque lasciato sensazioni positive, nonostante la squadra campione d’Italia si sia fatta rimontare dai ragazzi di Gilardino grazie ad un penalty conquistato negli ultimi minuti e che Messias ha fallito, arrivando poi a siglare la rete del definitivo 2-2 sulla respinta di Sommer. Sembra ormai sempre più probabile che gran parte del gruppo a disposizione di Simone Inzaghi rimarrà intatto, al netto di qualche inevitabile partenza per sfoltire una rosa anche troppo generosa. La questione attacco si risolverà negli ultimi giorni di agosto: nonostante appaia complicato l’addio di Marko Arnautovic, non è escluso che Marotta possa regalare alla tifoseria un nuovo rinforzo proprio in quella zona del campo.

Il focus, come anticipato, sarà sulle cessioni. In primis quella di Joaquin Correa per il quale si attende (e spera) in una qualche offerta convincente che allontani a titolo definitivo l’argentino dalla Pinetina. C’è un altro nome che nelle ultime settimane è finito al centro di diverse voci di mercato. Marotta però non ne vuol sentire proprio parlare: il gioiello non partirà, rappresenta una pedina essenziale per il nuovo ciclo nerazzurro.

Inter, ‘no’ categorico all’addio: la rivelazione

Poco prima dell’inizio di Genoa-Inter la redazione di ‘Sky Sport’ ha svelato un retroscena di mercato che avrebbe potuto vedere una clamorosa cessione in casa Inter. La volontà della dirigenza di Viale della Liberazione è stata però perentoria: no secco all’addio.

Si parla di Yann Bisseck, suo malgrado protagonista in negativo nel finale della sfida al Grifone. L’ingenuo fallo di mano che ha portato al rigore di Messias è stato il suo, con il 23enne tedesco che aveva comunque disputato fino a quel momento una buona gara. Da qualche settimana Bisseck è stato il calciatore più sondato da altre società ma la dirigenza nerazzurra non ha mai preso in considerazione la sua cessione: nemmeno davanti ad una grande offerta effettivamente arrivata negli uffici di Marotta.

Il West Ham ci ha provato in maniera concreta con una proposta da 30 milioni di euro che i nerazzurri hanno rispedito al mittente. Una decisione che ha portato gli ‘Hammers’ a dirottare il proprio interesse verso Jean-Clair Todibo che per mesi è stato l’obiettivo principale per la difesa della Juventus. Una rivelazione di mercato che fa capire quanto l’Inter creda nel giovane centrale, tra le rivelazioni della passata stagione.