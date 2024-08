Svolta Inter, occhi sul giovane fenomeno francese: il nuovo Yamal

L’Inter inizia a guardare con attenzione ai giovani talenti internazionali. Marotta ha messo gli occhi sul nuovo Yamal: gioca in Francia

La linea verde decisa da Oaktree sta portando l’Inter a iniziare a guardare con attenzione ai giovani talenti internazionali. Gli obiettivi sono diversi e Marotta presto potrebbe affondare il colpo per portarli a Milano e iniziare a programmare la squadra del futuro. E tra i giocatori finiti nella lista del presidente nerazzurro c’è anche il nuovo Yamal francese.

Il giocatore piace molto al club campione d’Italia e Marotta già la prossima estate potrebbe mettere una proposta importante per strapparlo al club di appartenenza. Servirà una cifra importante per portare a termine questa operazione e quindi non sarà semplice, ma un tentativo lo si farà considerando che stiamo parlando di un classe 2007. Un colpo che avrebbe il via libera da parte di Oaktree visto che si tratta di un giovane futuribile e di talento.

Calciomercato Inter: colpo dalla Francia, ecco il nuovo Yamal

In Francia il giocatore è considerato il nuovo Yamal non tanto per le caratteristiche, ma per il percorso simile al talento del Barcellona. Il classe 2007 è già in pianta stabile in Prima Squadra e partita dopo partita sta trovando maggiore spazio. A questo punto la palla passa al campo. Se le sue prestazioni saranno di livello, allora per lui la prossima estate potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità in una squadra importante.

E l’Inter è una delle possibili destinazioni di Ayyoub Bouaddi, 16enne centrocampista del Lille. Il giocatore sembra piacere molto a Marotta sia per la qualità che per l’età. Stiamo parlando di un classe 2007 che ormai da tempo è in pianta stabile nel club transalpino. Visione di gioco, ma anche ottime qualità di interdizione per lui. Il contratto in scadenza nel 2027 rende molto complicato strapparlo ai francesi anche se alla fine il calciatore potrebbe chiedere la cessione per fare un ulteriore salto di qualità e andare in una squadra di livello.

Un arrivo che in casa Inter sembra essere legato alla partenza di Asllani. Se il centrocampista albanese la prossima stagione lascerà il club nerazzurro per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, parte di questa entrata o tutta si potrebbe utilizzare per convincere il Lille a cedere il proprio talento. Ad oggi la valutazione si aggira intorno ai 6, ma stiamo parlando di un classe 2007 e il costo del cartellino potrebbe impennare.