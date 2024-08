Inzaghi gioisce a metà: altri due mesi di stop

Simone Inzaghi può gioire a metà per gli ultimi bollettini medici e le condizioni di alcuni suoi calciatori: uno di loro deve attraversare altri due mesi di stop

Non si può dire che il pre campionato dell’Inter sia stato così semplice. I nerazzurri hanno dovuto fare i conti con le competizioni nazionali, la Copa America e gli Europei su tutte, ma soprattutto hanno dovuto assimilare diversi infortuni nel corso dell’estate, alcuni più difficili di altri.

Sicuramente il caso più complesso è quello di Tajon Buchanan. L’esterno canadese è finito ai box proprio durante la Copa America, che stava giocando con il Canada. Per lui, in allenamento per giunta, è arrivata un’imprevista rottura dalla tibia che ha dovuto subito sanare con un intervento chirurgico e ora terapie ad Appiano Gentile.

Alcuni avevano ipotizzato che il suo rientro in campo si sarebbe verificato già a metà ottobre, ma in realtà non dovrebbe essere così. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter invece dovrà aspettare ancora un paio di mesi prima di avere l’esterno a disposizione. Anche se ha giocato poco nella scorsa stagione, si tratta di un’arma preziosa per i nerazzurri: è uno dei pochi che salta l’uomo e può creare la superiorità numerica, anche se a piede invertito.

Il punto sugli infortuni in casa Inter: buone notizie per Zielinski

Le buone notizie dall’infermeria arrivano, invece, da Piotr Zielinski. Il centrocampista arrivato a parametro zero dopo l’esperienza al Napoli si è fermato qualche giorno prima del match contro il Genoa per un problema di natura muscolare, ma il suo rientro è già prossimo. Il piccolo infortunio, infatti, è già alle spalle, tanto che Inzaghi dovrebbe averlo a disposizione già per l’impegno contro il Lecce della prossima giornata, in cui l’Inter è obbligata a vincere.

È difficile comunque che il tecnico di Piacenza scelga di schierarlo dal primo minuto, mentre è decisamente più probabile che riproponga il terzetto titolare della scorsa stagione, con Calhanoglu al centro e Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Infine, migliorano anche le condizioni di Stefan de Vrij come vi abbiamo riportato anche nella giornata di ieri.

È confermato che la settimana prossima l’olandese dovrebbe rientrare in gruppo, quindi ce la farà almeno per la panchina nel big match contro l’Atalanta: è presto, ma per la sfida tra nerazzurri ci sarà bisogno di tutti per tentare di vincere il primo grande incrocio della stagione.